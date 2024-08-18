У Мирнограді й Селидовому на Донеччині посилили комендантську годину
У двох прифронтових містах Донецької області - Мирнограді й Селидовому - з понеділка, 19 серпня, діятиме новий час комендантської години
Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.
Зазначається, що очільник ОВА підписав відповідне розпорядження про встановлення комендантської години у Мирнограді та Селидовому.
Відтепер обмеження на пересування вулицями міста для цивільних діятиме з 15:00 до 11:00. Нові правила почнуть діяти 19 серпня.
Філашкін закликав всіх, хто досі залишається в цих містах, дотримуватися обмежень і не наражати себе на небезпеку.
- Цього ранку російські окупанти знову вдарили по місту Мирноград. У результаті обстрілу загинула людину і ще одна зазнала поранень.
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