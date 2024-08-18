У Мирнограді й Селидовому на Донеччині посилили комендантську годину

Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.

Зазначається, що очільник ОВА підписав відповідне розпорядження про встановлення комендантської години у Мирнограді та Селидовому.

Відтепер обмеження на пересування вулицями міста для цивільних діятиме з 15:00 до 11:00. Нові правила почнуть діяти 19 серпня.

Філашкін закликав всіх, хто досі залишається в цих містах, дотримуватися обмежень і не наражати себе на небезпеку.