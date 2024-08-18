Армія РФ другий день поспіль атакувала Мирноград: загинула людину, ще одну поранено

Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.

Зазначається, що сьогодні зранку росіяни обстріляли місто з артилерії. Окупанти поцілили у приватний будинок.

У результаті атаки загинула 82-річна жінка. Ще одна місцева жителька - 56-річна жінка - отримала поранення.

Крім того, у місті пошкоджено 3 будинки.

Очільник ОВА наголосив, що залишатися на Донеччині небезпечно та закликав жителів своєчасно евакуйовуватися