Армія РФ другий день поспіль атакувала Мирноград: загинула людину, ще одну поранено
Уранці неділі, 18 серпня, російські окупанти знову вдарили по місту Мирноград Донецької області. У результаті обстрілу загинула людину і ще одна зазнала поранень
Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.
Зазначається, що сьогодні зранку росіяни обстріляли місто з артилерії. Окупанти поцілили у приватний будинок.
У результаті атаки загинула 82-річна жінка. Ще одна місцева жителька - 56-річна жінка - отримала поранення.
Крім того, у місті пошкоджено 3 будинки.
Очільник ОВА наголосив, що залишатися на Донеччині небезпечно та закликав жителів своєчасно евакуйовуватися
- Російські війська 17 серпня атакували недобудовану 9-поверхівку в Мирнограді на Донеччині. Внаслідок ворожого обстрілу загинула людина, ще четверо отримали поранення.
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