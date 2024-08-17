Російські окупанти скинули КАБ на Мирноград: поранено трьох людей

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Сьогодні ввечері місто знову потрапило під ворожий вогонь. Росіяни поцілили у недобудовану 9-поверхівку", - написав Філашкін.

За його словами, наразі відомо про трьох поранених, проте, ймовірно, є й інші постраждалі. Рятувальна операція триває.

Раніше журналісти РБК-Україна повідомляли, що російські війська атакували КАБом будинок та супермаркет у Мирнограді.