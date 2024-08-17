Російські окупанти скинули КАБ на Мирноград: поранено трьох людей
Російські війська у суботу, 17 серпня, атакували недобудовану 9-поверхівку у Мирнограді на Донеччині. Внаслідок ворожого обстрілу щонайменше три людини отримали поранення
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Сьогодні ввечері місто знову потрапило під ворожий вогонь. Росіяни поцілили у недобудовану 9-поверхівку", - написав Філашкін.
За його словами, наразі відомо про трьох поранених, проте, ймовірно, є й інші постраждалі. Рятувальна операція триває.
Раніше журналісти РБК-Україна повідомляли, що російські війська атакували КАБом будинок та супермаркет у Мирнограді.
- Уночі суботи, 17 серпня, росіяни запустили по Україні ударні безпілотники - у Київській області працювала ППО. Вже вранці сталося влучання ракети у Сумах, унаслідок чого постраждали щонайменше двоє людей.
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