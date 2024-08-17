Росія атакує Україну безпілотниками в ніч на 17 серпня. Подробиці
Пізно ввечері 16 серпня Росія запустила на територію Україні низку безпілотників
Про загрозу застосування ударних дронів повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Станом на 23:33 безпілотники фіксували:
- над Черкасами, вони тримали південно-західний курс
- у південній частині Сумської області, курс південно-західний
- у північній і західній частині Полтавської області, курс південно-західний
- у північній частині Черкаської області, курс південно-західний
- у районі Кам'янського водосховища, курс південно-західний
За кілька хвилин до опівночі, за даними Повітряних сил, ударні дрони фіксували:
- у південній частині Чернігівської області. Рухалися західним курсом
- на межі Київської та Черкаської областей, курс південно-західний
- у західній частині Донецької області, курс північний.
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