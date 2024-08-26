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Кількість постраждалих від удару РФ по готелю в Краматорську зросла до 8 людей

Ксенія Золотова
26 серпня, 2024 понедiлок
20:52
Війна з Росією

Внаслідок обстрілу військами РФ готелю у Краматорську, який відбувся ввечері 24 серпня, кількість постраждалих збільшилась до восьми осіб

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Про це повідомляє Донецька облпрокуратура.

Серед восьми постраждалих внаслідок удару по Краматорську – п’ятеро журналістів Reuters 38, 40, 41, 46 та 58 років. 

Крім того, дістали поранення різного ступеня тяжкості 60-річний співробітник готелю, а також 32 та 34-річні містянки, які на момент ворожої атаки перебували у своїх оселях.

У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, перелом, різані рани, множинні забої, акубаротравми, черепно-мозкову травму та струс головного мозку. 

Також вчора, 25 серпня, рятувальники змогли деблокувати з-під завалів зруйнованої будівлі готелю тіло громадянина Великої Британії, який загинув під час ракетної атаки з боку ЗС РФ. 

  • У ніч на 25 серпня російська армія вдарила "іскандером" по Краматорську, влучивши у готель. Шестеро людей отримали поранення, одна загинула. Серед постраждалих журналісти з України, США, Британії та Польщі.

    Унаслідок російського удару по готелю в Краматорську загинув британець Раян Еванс, який працював на агенцію Reuters. Двоє медійників видання перебувають у лікарні.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
Краматорськ
Донеччина
ракетний удар
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