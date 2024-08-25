У Краматорську росіяни вбили британця Раяна Еванса, що працював на Reuters, - The Mirror
Унаслідок російського удару по готелю в Краматорську загинув британець Раян Еванс, який працював на агенцію Reuters. Двоє медійників видання перебувають у лікарні
Про це повідомляє The Mirror.
"Ми приголомшені, дізнавшись, що радник Reuters з безпеки Раян Еванс, який був з нашою командою кореспондентів в Україні, був убитий", - сказали в Reuters.
Водночас відомо, що двоє журналістів перебувають у лікарні, один з них із серйозними травмами.
Агентство Reuters також повідомило, що інші члени команди вийшли на зв'язок. Наразі вони "терміново шукають більше інформації, співпрацюють з владою Краматорська та підтримують наших колег та їхні родини".
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У ніч на 25 серпня російська армія вдарила "іскандером" по Краматорську, влучивши у готель. Шестеро людей отримали поранення, одна загинула. Серед постраждалих журналісти з України, США, Британії та Польщі.
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