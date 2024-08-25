У Краматорську росіяни вбили британця Раяна Еванса, що працював на Reuters, - The Mirror

Про це повідомляє The Mirror.

"Ми приголомшені, дізнавшись, що радник Reuters з безпеки Раян Еванс, який був з нашою командою кореспондентів в Україні, був убитий", - сказали в Reuters.

Водночас відомо, що двоє журналістів перебувають у лікарні, один з них із серйозними травмами.

Агентство Reuters також повідомило, що інші члени команди вийшли на зв'язок. Наразі вони "терміново шукають більше інформації, співпрацюють з владою Краматорська та підтримують наших колег та їхні родини".