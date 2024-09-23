Оператор Reuters українець Любиш-Кірдей вийшов із коми після поранення під час удару РФ по Краматорську 24 серпня
Оператор інформагенції Reuters Іван Любиш-Кірдей, який був поранений під час удару РФ по готелю в Краматорську 24 серпня, вийшов із коми та був відключений від апарата штучної вентиляції легень. Проте він досі без свідомості
Про це повідомила дружина Марія Семенченко у facebook.
Вона поінформувала, що її чоловіка вдалося перевезти до Києва, а також що його зняли з апарату ШВЛ.
"Він не в комі, але і не в свідомості. На жаль, не існує такої таблетки чи уколу, які могли би пришвидшити процес повернення Івана (та й будь-кого з такою травмою) до себе і до рідних. Треба чекати і вірити в краще. А це дуже тяжко. Особливо, коли ти ні на що не впливаєш і не знаєш, куди прикласти своє бажання щось робити", - написала вона.
За її словами, наразі Іван Любиш-Кірдей у реанімації і поки не повернувся до свідомості. Лікарі займаються іншими його травмами та ранами. Дружина провідує чоловіка щодня.
"Ви, друзі, зможете провідати його трохи пізніше, зараз це не бажано робити – він вразливий до інфекцій та вірусів, а також я не думаю, що Іван хотів б, аби його бачили в такому стані", - звернулась до знайомих Марія Семенченко.
Дружина вірить, що Іван скоро прийде до тями.
- У ніч на 25 серпня російська армія вдарила "іскандером" по Краматорську, влучивши у готель. Шестеро людей отримали поранення, одна загинула. Серед постраждалих журналісти з України, США, Британії та Польщі.
- Пізніше стало відомо, що внаслідок російського удару по готелю в Краматорську загинув британець Раян Еванс, який працював на агенцію Reuters.
- Увечері 26 серпня стало відомо, що кількість постраждалих від удару РФ по готелю в Краматорську зросла до 8 людей.
- Російські окупаційні війська могли цілеспрямовано атакувати в ніч на 25 серпня будівлю готелю "Сапфір" у Краматорську, де проживали іноземні журналісти.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.2 Купівля 41.2Продаж 41.68
- EUR Купівля 45.88Продаж 46.59
- Актуальне
- Важливе