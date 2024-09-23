Оператор Reuters українець Любиш-Кірдей вийшов із коми після поранення під час удару РФ по Краматорську 24 серпня

Про це повідомила дружина Марія Семенченко у facebook.

Вона поінформувала, що її чоловіка вдалося перевезти до Києва, а також що його зняли з апарату ШВЛ.

"Він не в комі, але і не в свідомості. На жаль, не існує такої таблетки чи уколу, які могли би пришвидшити процес повернення Івана (та й будь-кого з такою травмою) до себе і до рідних. Треба чекати і вірити в краще. А це дуже тяжко. Особливо, коли ти ні на що не впливаєш і не знаєш, куди прикласти своє бажання щось робити", - написала вона.

За її словами, наразі Іван Любиш-Кірдей у реанімації і поки не повернувся до свідомості. Лікарі займаються іншими його травмами та ранами. Дружина провідує чоловіка щодня.

"Ви, друзі, зможете провідати його трохи пізніше, зараз це не бажано робити – він вразливий до інфекцій та вірусів, а також я не думаю, що Іван хотів б, аби його бачили в такому стані", - звернулась до знайомих Марія Семенченко.

Дружина вірить, що Іван скоро прийде до тями.