Оператор Reuters українець Любиш-Кірдей прийшов до тями й заговорив після поранення під час удару РФ по Краматорську 24 серпня

Про це повідомила його дружина Марія Семенченко у facebook.

За її словами, чоловік здебільшого всіх впізнає, відповідає на нескладні питання й багато чого памʼятає. Водночас говорити Івану Любиш-Кірдею важко, оскільки в нього зламана щелепа, а також є дія прийнятих ліків.

"Часом він дивує тим, що пам’ятає якісь деталі (і слова всіх улюблених пісень!!!). Водночас він так само може говорити щось незрозуміле (як люди після наркозу), не пам’ятати якихось деталей… Звісно, він не пам’ятає, що з ним сталося і не до кінця усвідомлює всієї ситуації. Він знає, що він був у відрядженні, що прилетіла ракета і він поранений, але ця інформація весь час стирається з його свідомості", - написала Семенченко.