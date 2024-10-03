Оператор Reuters українець Любиш-Кірдей прийшов до тями й заговорив після поранення під час удару РФ по Краматорську 24 серпня
Оператор інформаційного агентства Reuters Іван Любиш-Кірдей, який був поранений під час російського удару по готелю в Краматорську 24 серпня, прийшов до тями та заговорив
Про це повідомила його дружина Марія Семенченко у facebook.
За її словами, чоловік здебільшого всіх впізнає, відповідає на нескладні питання й багато чого памʼятає. Водночас говорити Івану Любиш-Кірдею важко, оскільки в нього зламана щелепа, а також є дія прийнятих ліків.
"Часом він дивує тим, що пам’ятає якісь деталі (і слова всіх улюблених пісень!!!). Водночас він так само може говорити щось незрозуміле (як люди після наркозу), не пам’ятати якихось деталей… Звісно, він не пам’ятає, що з ним сталося і не до кінця усвідомлює всієї ситуації. Він знає, що він був у відрядженні, що прилетіла ракета і він поранений, але ця інформація весь час стирається з його свідомості", - написала Семенченко.
- У ніч на 25 серпня російська армія вдарила "іскандером" по Краматорську, влучивши у готель. Шестеро людей отримали поранення, одна загинула. Серед постраждалих журналісти з України, США, Британії та Польщі.
- Пізніше стало відомо, що внаслідок російського удару по готелю в Краматорську загинув британець Раян Еванс, який працював на агенцію Reuters.
- Увечері 26 серпня стало відомо, що кількість постраждалих від удару РФ по готелю в Краматорську зросла до 8 людей.
- Російські окупаційні війська могли цілеспрямовано атакувати в ніч на 25 серпня будівлю готелю "Сапфір" у Краматорську, де проживали іноземні журналісти.
- 23 вересня оператор інформагенції Reuters Іван Любиш-Кірдей, який був поранений під час удару РФ по готелю в Краматорську 24 серпня, вийшов із коми та був відключений від апарата штучної вентиляції легень. Однак тоді він був без свідомості.
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