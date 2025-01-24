Кандидат у канцлери ФРН Мерц заявив, що завершення війни в Україні стане одним із пріоритетів його уряду
Кандидат у канцлери Німеччини від CDU Фрідріх Мерц заявив, що перемога України у війні – це те, чого він домагатиметься, якщо очолить німецький уряд
Про це він сказав під час виступу в Фонді Кербера в Берліні, передає Укрінформ.
За його словами, перемога України у війні означає збереження її суверенітету й відновлення територіальної цілісності.
"Мир, якого ми прагнемо, — це мир у безпеці та свободі. Ми не хочемо миру ціною покори та імперіалістичної влади. Ми не хочемо миру ціною нашої свободи… А для України, як на мене, найважливіша відповідь – вона має виграти війну. Для мене перемога означає відновлення територіальної цілісності з урядом, який є демократичним і легітимним у здійсненні власного державного суверенітету. Перемога також означає, що Україна повинна мати повну свободу вибору політичних і, якщо необхідно, військових союзів", - сказав Мерц.
Він пов'язав війну з добровільною відмовою України від ядерної зброї, внаслідок чого вона стала беззахисною перед агресором. На переконання політика, РФ не повинна мати жодних шансів успішно продовжувати цю війну. Мерцу здається, що й нова американська адміністрація дотримується тієї ж думки.
"А це передбачає, що Україна достатньо сильна, щоб ефективно захищатися від цієї російської агресії", – сказав кандидат у канцлери ФРН.
Він підкреслив, що Німеччина повинна підтримувати Україну всіма можливими способами: дипломатичними, фінансовими, гуманітарними та військовими. Політик переконаний, що запорукою безпеки України є постійна підтримка партнерів, у тому числі ФРН.
Водночас він наголосив на тому, що "Німеччина не повинна стати стороною війни".
- Раніше партія "Альтернатива для Німеччини" відмовилася внести в передвиборчу програму пункт із засудженням вторгнення РФ в Україну.
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