Керували "тітушками" під час Революції Гідності: ДБР скерувало до суду обвинувачення щодо ексвисокопосадовців МВС

Про це повідомляє Державне бюро безпеки.

Йдеться про ексочільника МВС України Віталія Захарченка та колишнього в. о. начальника ГУ МВС в Києві Валерія Мазана.

За словами правоохоронців, вони під час Революції Гідності керували так званими "тітушками" – як тоді називали найманців, що використовувалися українською владою для застосування фізичної сили та участі в масових сутичках.

У ДБР зазначили, що завершення розслідування у цьому кримінальному провадженні є фіналом розслідування причетності до організації насильства в цей період "тітушок". Слідство довело, що посадові особи МВС залучали найманців до протиправних дій, спрямованих на перешкоджання мирним протестам.

Так, за даними слідства, Захарченко та Мазан організували:

викрадення в ніч з 20 на 21 січня 2014 року з приміщення Олександрівської клінічної лікарні Києва двох учасників Євромайдану, після чого їх катували та вбили одного з них;

викрадення та позбавлення волі 21 січня 2014 року у районі станції метро "Почайна" активіста та його катування в ніч з 21 на 22 січня 2014 року в наметовому таборі біля станції метро "Бориспільська";

вчинення 18-19 січня 2014 на перехресті вулиць Володимирська та Велика Житомирська в Києві умисного вбивства журналіста, замахів на вбивство інших протестувальників та нанесення їм тілесних ушкоджень.

Правоохоронці зазначили, що протиправні дії, вчинені під керівництвом колишніх посадовців органів внутрішніх справ, призвели до тяжких наслідків: загибелі людей, заподіяння різного ступеня тяжкості тілесних ушкоджень та залякування мирних громадян.

Захарченку та Мазану загрожує довічне позбавлення волі за вчинення злочинів, передбачених цілою низкою статей.

Що відомо про ексголову МВС України

Віталій Захарченко – український (після 2014 року отримав російське громадянство) державний службовець, політик, бізнесмен, проросійський колаборант, колишній голова Державної податкової служби України та 10-й міністр внутрішніх справ України, підозрюваний у злочинах проти людяності під час подій Євромайдану.

Відставка Захарченка з поста міністра внутрішніх справ та розслідування його діяльності були одними з головних вимог Євромайдану та опозиційних політичних партій. З 26 лютого 2014 року перебуває у розшуку СБУ. Переховується від правосуддя в Росії.

26 лютого 2021 року потрапив до санкційного списку на засіданні РНБО, та був позбавлений усіх державних нагород та звань. Торік у липні ДБР повідомило про підозру Віталію Захарченку, який у 2022 році намагався схилити деяких українських посадовців до зради.