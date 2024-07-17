Схиляв високопосадовців до зради після повномасштабного вторгнення Росії: ДБР оголосило підозру ексголові МВС Захарченку

Про це інформує пресслужба ДБР.

Зазначається, що одразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року, колишній міністр телефонував посадовцям України і пропонував підписати з РФ так званий договір про "дружбу і захист". Це означало добровільну здачу ворогу територій на заміну зайняття "високих посад".

При цьому Захарченко наголошував, що діє від імені керівництва Росії.

За даними ДБР, надалі ексміністр брав участь у створенні та публікаціях низки відеозаписів, дайджестів, з метою формування в суспільстві антивладних настроїв для надання Росії допомоги у проведенні підривної діяльності проти України.

"У своїх виступах експосадовець виправдовує та визнає правомірною збройну агресію Росії проти України, прославляє представників збройних формувань РФ", - додають у Держбюро розслідувань.

Фігурант підозрюється у діях проти основ національної безпеки України, а також проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (ч. 1, 2 ст. 111, ч. 3 ст. 436-2 КК України).Максимальне покарання за цими статтями - 15 років позбавлення волі.

Слідство клопотатиме про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Що відомо про ексголову МВС України

Віталій Захарченко - український (після 2014 року отримав російське громадянство) державний службовець, політик, бізнесмен, проросійський колаборант, колишній голова Державної податкової служби України та 10-й міністр внутрішніх справ України; підозрюваний у злочинах проти людяності під час подій Євромайдану.

Відставка Захарченка з поста міністра внутрішніх справ та розслідування його діяльності були одними з головних вимог Євромайдану та опозиційних політичних партій.

З 26 лютого 2014 року перебуває у розшуку СБУ. Переховується від правосуддя в Росії.

26 лютого 2021 року потрапив до санкційного списку на засіданні РНБО, та був позбавлений усіх державних нагород та звань.

У вересні 2022 року уряд України зробив крок до стягнення активів очільника МВС за часів Януковича.