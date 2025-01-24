Нардеп від "Слуги Народу" Демченко заявив, що зниження мобілізаційного віку може поставити під загрозу існування України

Про це він сказав в ефірі "Новини.Live".

"Я впевнений, і моя позиція не зміниться, що ми не маємо право зменшувати вік для наших громадян, які будуть воювати на фронті. І я можу погодитися з тим, що громадяни віком від 18 до 25 мають бути навчені для того, аби використати військові можливості, які є наразі", — висловився нардеп.

На його думку, коли такі люди досягнуть відповідного мобілізаційного віку, то вже матимуть навички для захисту країни від ворога. Водночас Демченко наголосив, що в разі ухвалення рішення про зниження призовного віку питання подальшого існування України буде під загрозою.

"Якщо від мене буде залежати рішення: або зменшити мобілізаційний вік, або припиняти війну — я зроблю все, аби припинити війну, щоби зберегти нашу націю і державу на майбутнє", — сказав Демченко.