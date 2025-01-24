Нардеп від "Слуги Народу" Демченко заявив, що зниження мобілізаційного віку може поставити під загрозу існування України
Нардеп від "Слуги Народу", член комітету ВР з питань правової політики Сергій Демченко переконаний, що знижувати мобілізаційний вік в Україні не варто
Про це він сказав в ефірі "Новини.Live".
"Я впевнений, і моя позиція не зміниться, що ми не маємо право зменшувати вік для наших громадян, які будуть воювати на фронті. І я можу погодитися з тим, що громадяни віком від 18 до 25 мають бути навчені для того, аби використати військові можливості, які є наразі", — висловився нардеп.
На його думку, коли такі люди досягнуть відповідного мобілізаційного віку, то вже матимуть навички для захисту країни від ворога. Водночас Демченко наголосив, що в разі ухвалення рішення про зниження призовного віку питання подальшого існування України буде під загрозою.
"Якщо від мене буде залежати рішення: або зменшити мобілізаційний вік, або припиняти війну — я зроблю все, аби припинити війну, щоби зберегти нашу націю і державу на майбутнє", — сказав Демченко.
- У жовтні 2024 року в ОП заявили, що США тиснуть на президента Володимира Зеленського щодо зниження мобілізаційного віку. Однак пізніше глава держави сказав, що перш ніж знижувати мобілізаційний вік потрібно доукомплектувати бригади. "Ми багато чули сигналів щодо мобілізаційного віку наших військових. Від представників колишньої адміністрації (президента США, – ред.), деяких країн НАТО. Я не буду казати чітку цифру, але у нас понад сто бригад, і кожна з них щодня потребує укомплектованості, техніки – броньованої, артилерійської", – заявив Зеленський.
- У грудні 2024 року нардеп Федір Веніславський сказав, що жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років немає.
- Водночас у ЦПД заявили, що в Україні неможлива мобілізація 18-річних студентів після базового військового вишколу. "Мобілізація в нас з 25 років. Тому мобілізація 18-річних студентів після БЗВП неможлива в принципі", - зазначив його керівник Андрій Коваленко.
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