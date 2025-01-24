Ірландію та Шотландію накрив Еовін - найпотужніший шторм з 1945 року

Про це інформує Associated Press.

Синоптики оголосили рідкісне "червоне" погодне попередження на всій території Ірландії та в центральній і південно-західній Шотландії. У ніч на п’ятницю пориви вітру досягли швидкості 183 км/год — це найбільші значення, зафіксовані з часів Другої світової війни.

Унаслідок негоди влада ухвалила рішення про тимчасове закриття шкіл, призупинення руху поїздів, поромів та сотень авіарейсів у Республіці Ірландія, Північній Ірландії та Шотландії.

Перший міністр Північної Ірландії Мішель О'Ніл закликала населення дотримуватися обережності під час шторму, наголосивши на критичності ситуації.

За даними Ірландської ради з питань електропостачання, через значні пошкодження інфраструктури понад 700 тисяч домогосподарств в Ірландії та майже 100 тисяч у Північній Ірландії залишилися без електрики.

За словами експертів, енергія шторму була частково зумовлена системою, яка спровокувала аномальні снігопади в США. Надалі Еовін може перетворитися на циклон-бомбу, якщо тиск зменшиться на 24 мілібари протягом доби.

На думку вчених, вплив зміни клімату на ці шторми важко оцінити, але загалом потепління робить подібні стихійні лиха більш частими та руйнівними. Як зазначає професорка Хейлі Фаулер з Університету Ньюкасла, "з потеплінням можна очікувати, що ці шторми стануть ще інтенсивнішими".