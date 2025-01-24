Росіяни просунулись у низці населених пунктів на Донеччині, - DeepState
Станом на початок доби 24 січня російська армія просунулася у щонайменше семи населених пунктів на Донеччині
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Про це повідомляє OSINT-проєкт DeepState.
Ворог просунувся у Великій Новосілці, біля Дачного, Удачного, Новоєлизаветівки, Макіївки, Табаївки та Западного.
- Від початку доби 23 січня на російсько-українському фронті зафіксували 119 бойових зіткнень: більш як половина атак відбулася на Покровському напрямку.
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