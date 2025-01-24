В ЄС згодні з Зеленським щодо потреби в миротворцях США та прагнуть переконати в цьому Трампа, - Bloomberg
Європейські чиновники домагаються від нової адміністрації президента США Дональда Трампа зобов’язань взяти участь у гарантіях безпеки для України
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.
Партнери з ЄС погоджуються з президентом України Володимиром Зеленським, що США повинні будуть надіслати війська для майбутніх миротворчих сил в Україні.
Вони вважають, що США можуть підтримати цю ідею, попри початкову стриманість Трампа. Водночас вони підкреслили, що детально говорити про те, як виглядатимуть майбутні миротворчі сили в Україні, ще зарано.
Проблема довіри
Європейські союзники України останнім часом з обережним оптимізмом оцінюють політику президента США Дональда Трампа, сподіваючись, що він не змусить Київ передчасно розпочати мирні переговори з Росією. Цього тижня Трамп пригрозив Москві новими фінансовими санкціями, якщо Володимир Путін не припинить бойові дії в найближчій перспективі.
Очікується, що найближчими тижнями Київ відвідає спеціальний представник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог. Він наголосив, що прагне знайти рішення протягом перших 100 днів роботи нової адміністрації. Це стало відомо після того, як Трамп відійшов від своєї передвиборчої заяви про посередництво у врегулюванні конфлікту за 24 години.
Втім, з огляду на непередбачуваність рішень Трампа, багато питань залишаються відкритими. Це викликає занепокоєння серед європейських союзників щодо рівня майбутніх військових зобов’язань США для підтримки безпекових гарантій Україні — або навіть щодо того, чи будуть такі зобов’язання взагалі.
Деякі європейські лідери, зокрема президент Франції Емманюель Макрон, розглядають можливість відправки європейських військ до України після досягнення припинення вогню. Водночас європейські країни проводять консультації, щоб підготувати конкретні пропозиції для Вашингтона, повідомило джерело, знайоме з ситуацією.
Проте, за словами одного з високопосадовців французького уряду, у Європі є певний скептицизм щодо рівня залученості США. За його словами, союзники усвідомлюють, що їм доведеться розраховувати на власні сили, тоді як роль Вашингтона буде обмеженою та не передбачатиме відправку військового персоналу на місце подій.
Це створює додаткові виклики для забезпечення довгострокового миру.
"Щоб уникнути відновлення війни, потрібні достатньо сильні гарантії. Членство в НАТО є мірилом того, як виглядала б ефективна гарантія", - заявив високопосадовець НАТО в Україні Патрік Тернер.
- Ексрадник держсекретаря США, колишній директор до справ Європи та Євразії в Раді нацбезпеки США Метью Брайза пояснив, що кожна країна НАТО може відправити власні миротворчі війська до України без дозволу Альянсу.
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