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В ЄС згодні з Зеленським щодо потреби в миротворцях США та прагнуть переконати в цьому Трампа, - Bloomberg

Ксенія Золотова
24 січня, 2025 п'ятниця
09:49
Війна з Росією

Європейські чиновники домагаються від нової адміністрації президента США Дональда Трампа зобов’язань взяти участь у гарантіях безпеки для України

Зміст

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Партнери з ЄС погоджуються з президентом України Володимиром Зеленським, що США повинні будуть надіслати війська для майбутніх миротворчих сил в Україні.

Вони вважають, що США можуть підтримати цю ідею, попри початкову стриманість Трампа. Водночас вони підкреслили, що детально говорити про те, як виглядатимуть майбутні миротворчі сили в Україні, ще зарано.

Європейські лідери активізують зусилля з впливу на нову адміністрацію США, оскільки Дональд Трамп готується до можливих переговорів з очільником Кремля Володимиром Путіним. Попри рішучу риторику Білого дому про посилення економічного тиску на Москву в разі відмови припинити бойові дії, Кремль поки що не демонструє готовності до значущих поступок.

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на високопоставленого європейського чиновника, у разі якщо європейським країнам доведеться самостійно направляти війська, це може похитнути довіру до НАТО та стати сигналом про ослаблення трансатлантичного партнерства.

Водночас, за даними агентства, Трамп може переглянути свій скептичний підхід до підтримки України. За словами західного дипломата, його команда визнала необхідність надання Києву певних гарантій безпеки, проте вимагає від Європи взяти на себе більшу частку відповідальності за будь-яку потенційну мирну угоду.

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За словами дипломата, США очікують, що європейські партнери забезпечать основну частину військового контингенту, оскільки Трамп вважає конфлікт в Україні першочергово європейською проблемою.

Крім того, джерела в оточенні президента США стверджують, що адміністрація Трампа не планує безпосередньо долучатися до відновлення України. За їхніми словами, цю роль має взяти на себе приватний сектор, однак остаточне рішення ще не ухвалено.

Тим часом президент України Володимир Зеленський намагається заручитися підтримкою Трампа в межах дипломатичних зусиль щодо завершення війни, яка триває вже четвертий рік. В інтерв’ю Bloomberg він наголосив, що ефективні миротворчі зусилля мають включати участь військових США, оскільки виключно європейської підтримки буде недостатньо для стримування Путіна.

Проблема довіри

Європейські союзники України останнім часом з обережним оптимізмом оцінюють політику президента США Дональда Трампа, сподіваючись, що він не змусить Київ передчасно розпочати мирні переговори з Росією. Цього тижня Трамп пригрозив Москві новими фінансовими санкціями, якщо Володимир Путін не припинить бойові дії в найближчій перспективі.  

Очікується, що найближчими тижнями Київ відвідає спеціальний представник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог. Він наголосив, що прагне знайти рішення протягом перших 100 днів роботи нової адміністрації. Це стало відомо після того, як Трамп відійшов від своєї передвиборчої заяви про посередництво у врегулюванні конфлікту за 24 години.  

Втім, з огляду на непередбачуваність рішень Трампа, багато питань залишаються відкритими. Це викликає занепокоєння серед європейських союзників щодо рівня майбутніх військових зобов’язань США для підтримки безпекових гарантій Україні — або навіть щодо того, чи будуть такі зобов’язання взагалі.  

Деякі європейські лідери, зокрема президент Франції Емманюель Макрон, розглядають можливість відправки європейських військ до України після досягнення припинення вогню. Водночас європейські країни проводять консультації, щоб підготувати конкретні пропозиції для Вашингтона, повідомило джерело, знайоме з ситуацією.  

Проте, за словами одного з високопосадовців французького уряду, у Європі є певний скептицизм щодо рівня залученості США. За його словами, союзники усвідомлюють, що їм доведеться розраховувати на власні сили, тоді як роль Вашингтона буде обмеженою та не передбачатиме відправку військового персоналу на місце подій.  

Це створює додаткові виклики для забезпечення довгострокового миру.  

"Щоб уникнути відновлення війни, потрібні достатньо сильні гарантії. Членство в НАТО є мірилом того, як виглядала б ефективна гарантія", - заявив високопосадовець НАТО в Україні Патрік Тернер.

  • Ексрадник держсекретаря США, колишній директор до справ Європи та Євразії в Раді нацбезпеки США Метью Брайза пояснив, що кожна країна НАТО може відправити власні миротворчі війська до України без дозволу Альянсу.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
ЄС
військові
США
миротворча місія
підтримка України
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