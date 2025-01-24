Військовий облік 17-річних: про які зміни варто знати юнакам?

Наприкінці вересня 2024 року на розгляд до Верховної Ради було внесено документ №12076, що спрямований на внесення змін до закону "Про військовий обов’язок і військову службу". Там зокрема йдеться про уточнення норм стосовно військового обліку жінок, які хочуть пройти базову військову підготовку. Однак, значні зміни у документі стосуються саме військового обліку 17-річних юнаків.

На початку 2025 року після другого читання, законопроєкт отримав підтримку 298 народних депутатів, як повідомив Ярослав Железняк у Telegram. А 15 січня його підписав президент, тому законодавча ініціатива вступила в дію вже 17 січня. Адвокатка Дар'я Тарасенко на власній сторінці у Facebook роз'яснила важливі моменти щодо нової процедури постановки на облік юнаків. Зокрема, йдеться про уточнення строків і способів реєстрації, а також визначення обставин, за яких порушення цих строків не підлягає покаранню.

Проходження військово-лікарської комісії

Раніше під час взяття допризовників на військовий облік, юнаки мали проходити військово-лікарську комісію, яка б мала визначити їхню придатність до військової служби – придатні чи непридатні. Однак, відповідно до тексту нового документу, під час постановки на облік, ВЛК більше не потрібно проходити. Проте пам'ятайте, що ці зміни не стосуються чоловіків, які досягли 25-річного віку.

При взятті на військовий облік призовників визначення їхнього ступеня придатності до військової служби не проводиться. Інакше кажучи, ВЛК при постановці на облік призовників більше не потрібно, - зазначила адвокатка.

Нові терміни для постановки на облік

У законі тепер чітко прописано строк, протягом якого юнаки мають стати на облік. Того року, коли юнак досягне 17-річного віку, він має стати на облік призовників, але лише у період з 1 січня до 31 липня. Тобто, навіть, якщо хлопцю має виповнитись 17 років у жовтні 2025 року, він повинен стати на облік протягом січня-липня 2025 року.

Відповідно, якщо юнак досягне 17-річного віку у 2026 році, то на облік він має стати вже у 2026-му. Водночас, тим кому вже виповнилось 17 у 2024-му, однак вони не стали на облік, необхідно зробити це без зволікань, адже терміни вже порушені.

Як можна стати на військовий облік призовників?

Наступне нововведення має дещо полегшити життя допризовників. Так, раніше, щоб стати на облік юнакам необхідно було особисто прийти в ТЦК та СП (територіальний центр комплектування та соціальної підтримки). Це створювало деякі незручності, особливо для тих, хто перебуває за кордоном або не може прибути з різних причин.

Нині, крім "традиційного" способу постановки на облік через ТЦК та СП, це можна зробити через електронну систему "Резерв+" (е-кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста). Така можливість вибору значно спрощує весь процес, але Тарасенко зазначила, що порядок ще має бути затверджений урядом (до 17 травня).

У законі також передбачено ряд причин та випадків, коли громадяни не будуть покарані за порушення термінів постановки на облік у ТЦК та СП. Тож, затримка щодо постановки на облік вважається обґрунтованою, якщо нижчезазначені обставини будуть підтверджені документально:

через проблеми зі здоров'ям (хвороба);

через явища стихійного характеру;

якщо юнак знаходяться або проживає на ТОТ чи в районах ведення бойових дій;

інші причини, що унеможливили виконання вимог та постановку на облік за допомогою е-кабінету або особистого відвідання ТЦК та СП.

Цікаво також те, що ті юнаки, які пропустили затверджені законом терміни постановки на облік, не зможуть зробити це через е-кабінет, їм доведіться особисто відвідати ТЦК та СП.

Тарасенко також зауважила, що в багатьох учбових закладах ще не знають або ігнорують зміни, внесені новим Законом, тому продовжують "кампанію з постановки на військовий облік". Тож, адвокатка наголошує на важливості знання законів та зауважує, що кожен громадянин має право використовувати ті можливості, що надані чинним законодавством: