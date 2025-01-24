В інтернет-магазині "АТБ" з'явилася безоплатна доставка продуктів

У відповідь на спричинене повномасштабним вторгненням ворога значне зниження доходів громадян в "АТБ" запровадили потужну систему знижок, безпрецедентно розширили можливості покупців економити кошти. Окрім того, компанія системно реалізує ініціативи, завдяки яким процес покупок стає максимально безпечним і зручним.

Одним із перших таких проєктів 2025-го є безоплатна адресна доставка продуктів з інтернет-магазину "АТБ".

Стартувала акція 13 січня і триватиме до 2 лютого поточного року. Протягом зазначеного періоду є можливість, не відволікаючись від власних справ, замовити якісні продукти за вигідними цінами в інтернет-магазині "АТБ" із безоплатною* доставкою додому.

Умови акції дуже прості, зрозумілі й, що є традиційним для "АТБ", чесні. Потрібно вибрати продукти чи товари першої потреби на загальну суму від 1500 грн та оплатити своє замовлення кобрендовою карткою "АТБ".

Безоплатна доставка діє на кожне таке замовлення. Асортимент онлайн-магазину сьогодні повністю відповідає тому, що ми можемо знайти на поличках понад тисячі традиційних супермаркетів, а це більш як 3,5 тис. найменувань.

Нагадаємо, що платіжні картки "АТБ" у пластиковому або цифровому форматі зараз випускають шість банків-партнерів — "Райффайзен Банк", Monobank, "А-Банк", Ощадбанк та "ЕкоБанк" (Укргазбанк) і Sense Bank. Цікаво, що цей унікальний банківський продукт, окрім звичайних переваг картки Visa Gold, надає право отримати додаткову знижку 5% приблизно на 700 товарів у магазинах мережі.

Повну інформацію про акцію "Безоплатна доставка" можна знайти за цим посиланням.

*Під безоплатною доставкою мається на увазі доставка за 1 гривню.