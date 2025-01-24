На Донеччині росіяни минулої доби вбили двох мирних жителів і поранили ще п'ятьох
Протягом минулої доби, 23 січня, російська окупаційна армія вбила двох мирних жителів Донецької області. Також є поранені внаслідок ворожих атак
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"За 23 січня росіяни вбили 2 жителів Донеччини, у Костянтинівці. Ще 5 людей в області за добу було поранено", - зазначив Філашкін.
Загалом, за даними очільника ОВА, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 2935 людей, ще 6615 – дістали поранення. Це дані без урахування Маріуполя та Волновахи.
- OSINT-проєкт DeepState повідомив, що станом на початок доби 24 січня російська армія просунулася у щонайменше семи населених пунктах на Донеччині.
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