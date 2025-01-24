На Донеччині росіяни минулої доби вбили двох мирних жителів і поранили ще п'ятьох

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 23 січня росіяни вбили 2 жителів Донеччини, у Костянтинівці. Ще 5 людей в області за добу було поранено", - зазначив Філашкін.

Загалом, за даними очільника ОВА, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 2935 людей, ще 6615 – дістали поранення. Це дані без урахування Маріуполя та Волновахи.