"Чесний контракт": Паліса розповів про підготовку нововведень для залучення до війська людей віком 18-25 років
Заступник керівника Офісу президента полковник Павло Паліса заявив, що підготовка стимулів і гарантій для залучення 18-25-річних українців до війська, перебуває на завершальній стадії
Про це він повідомляє АР.
Паліса описав таку ініціативу як "чесний контракт", що включає фінансові стимули, чіткі гарантії навчання та заходи забезпечення діалогу між солдатами та їхніми командирами. Ініціатива спрямована на залучення переважно 18-25-річних, які наразі звільнені від мобілізації, а також на українців, які мають право на відстрочку.
"Щоб убезпечити командира підрозділу та військовослужбовця-контрактника, встановити між ними відкриті та професійні стосунки та встановити чіткі межі, зрозумілі обом. На мою думку, це необхідно для ефективного діалогу", - сказав Паліса.
На думку Паліси, це може допомогти відповісти на заклики адміністрацій США до України збільшити армію шляхом зниження призовного віку.
"Наразі я вважаю, що нам потрібно розпочати відкритий діалог із суспільством. Бо захист держави – це не лише обов’язок Збройних Сил. Це обов’язок кожного громадянина України", - сказав Паліса.
За його словами, ОП у співпраці з Кабміном і Міноборони перевіряє, чому зусилля з мобілізації недостатньо ефективні.
"Ми дійсно маємо величезний мобілізаційний ресурс. На мою думку, зараз це більше, ніж те, що нам зараз потрібно для вирішення тих чи інших завдань на передовій. Механізм, який ми зараз маємо, не дозволяє нам бути настільки ефективними, наскільки ми могли б", – сказав Паліса.
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Заступник голови ОП наголосив, що існує нагальна потреба в реформах для покращення координації та ефективності.
"Нам потрібно адаптувати структуру до логіки сучасної війни, що дозволить нам бути більш ефективними та не дасть нам повторювати ті самі помилки. Це те, що потрібно зробити. Іншого шляху немає", - сказав Паліса.
Посадовець додав, що планує повернутися до війська після завершення своєї місії в ОП.
- У жовтні 2024 року в ОП заявили, що США тиснуть на президента Володимира Зеленського щодо зниження мобілізаційного віку. Президент натомість заявив, що сспочатку потрібно доукомплектувати бригади зброєю та технікою.
- У грудні 2024 року нардеп Федір Веніславський сказав, що жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років немає.
- У Центрі протидії дезінформації заявили, що в Україні неможлива мобілізація 18-річних студентів після базового військового вишколу.
- Міністр освіти й науки України Оксен Лісовий категорично відкинув ймовірність мобілізації студентів, аспірантів і викладачів.
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