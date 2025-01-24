Сили ППО збили 25 із 58 дронів, якими РФ атакувала Україну, 37 БПЛА локаційно втрачені
У ніч на 24 січня (з 21:00 23 січня) російська окупаційна армія атакувала Україну 58 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Оборонці українського неба знищили 25 ворожих дронів
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що пуски були здійсненні із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
"Станом на 09:00 підтверджено збиття 25-ти ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Львівській областях. 27 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - повідомили у Повітряних силах.
- Увечері 23 січня російська окупаційна армія запустила на територію України ударні БПЛА. Внаслідок ворожої атаки на Київщині пошкоджено багатоповерхівку, є загиблі і поранені.
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