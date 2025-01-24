Екскерівник Національної розвідки США Джон Реткліфф став директором ЦРУ

Про це повідомляє Reuters.

За призначення Реткліффа проголосували 74 сенатори, проти – 25. До республіканців, які підтримали Реткліффа, приєдналися 20 демократів та один незалежний сенатор.

Республіканська більшість у Сенаті активно просуває ключові кадрові рішення нової адміністрації, зокрема у сфері національної безпеки.

Під час слухань у Комітеті Сенату з розвідки Реткліффу ставили численні запитання про його позицію щодо можливого звільнення співробітників ЦРУ через їхні політичні погляди або ставлення до Трампа, який неодноразово критикував розвідувальне відомство. Реткліфф запевнив, що не буде вдаватися до таких дій, після чого комітет схвалив його кандидатуру з результатом 14 проти 3, відкривши шлях до голосування в Сенаті.

Раніше Реткліфф обіймав посаду директора Національної розвідки, з травня 2020 року до завершення президентського терміну Трампа у січні 2021 року.

На слуханнях він висловив упевненість у здатності США протистояти викликам з боку Росії та Китаю та пообіцяв розслідувати випадки "гаванського синдрому" серед американських дипломатів, аби з'ясувати, чи були вони результатом атак іноземних спецслужб.