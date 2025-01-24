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Із 29 січня запрацює субсидія на оренду житла для ВПО: як скористатися послугою

Катерина Ганжа
24 січня, 2025 п'ятниця
06:53
Суспільство Житло для переселенців

Із 29 січня внутрішньо переміщені особи зможуть подавати документи на призначення субсидії на оренду житла. Вона призначатиметься за аналогією з житловою субсидією тим сім’ям, які найбільше потребують фінансової допомоги

Зміст

Про це інформує Міністерство соціальної політики України. 

"Субсидія на оренду – важливий інструмент для підтримки ВПО, адже вона буде враховувати як фінансову спроможність кожної родини оплачувати орендну плату за житло, так і різницю у вартості оренди в різних регіонах країни. Це також дозволить не лише допомогти родині фінансово, але й захистити юридично, адже договір оренди убезпечить від необгрунтованого підвищення ціни або виселення без підстав. І що важливо: так само інструмент забезпечує захист орендодавця від несплати орендної плати чи комунальних послуг", – підкреслила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Хто зможе скористатися субсидією?

Внутрішньо переміщені особи, які:

  • виїхали з окупованих російською федерацією регіонів або із зон бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України, а їхнє житло знищене або непридатне для проживання;
  • хочуть орендувати індивідуальне житло, але не мають достатньо коштів для цього;
  • орендують житло і витрачають на нього суттєву частину своїх доходів. 

Субсидія на оренду житла надаватиметься за умови, що: 

  • орендар і орендодавець не повʼязані родинними відносинами;
  • орендар не отримує від держави допомогу на проживання ВПО;
  • орендодавець приміщення вже не отримує на нього компенсацію за програмою "Прихисток".

При цьому, родина ВПО може одночасно отримувати і субсидію на оренду, і субсидію на житлово-комунальні послуги

Як можна буде оформити субсидію на оренду? 

  • офлайн – у найближчому сервісному центрі ПФУ або центрі надання адміністративних послуг;
  • онлайн – через портал електронних послуг ПФУ  або мобільний додаток (з використанням  електронного підпису, він має бути і у власника житла, і у ВПО).

Які документи будуть необхідні?

  • договір найму;
  • заява;
  • за потреби, копії документів, що підтверджують повноваження законного представника, опікуна, піклувальника, батьків-вихователів або інші документи, що підтверджують якісь особливі обставини.

"Документи подаються особисто власником житла і внутрішньо переміщеною особою. Але, якщо власник житла проживає в іншому регіоні або за кордоном, можна скористатися електронною формою подачі докуметів через веб-портал електронних послуг  або мобільний додаток ПФУ (використавши електронний підпис). Крім того, підписати заяву та договору найму від імені власника житла може його законний представник на підставі довіреності", - зазначили в Мінсоцполітики. 

  • У грудні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про спрощення отримання компенсації за зруйноване й пошкоджене житло на тимчасово окупованих територіях. 
Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
внутрішні переселенці
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