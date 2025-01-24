Із 29 січня запрацює субсидія на оренду житла для ВПО: як скористатися послугою
Із 29 січня внутрішньо переміщені особи зможуть подавати документи на призначення субсидії на оренду житла. Вона призначатиметься за аналогією з житловою субсидією тим сім’ям, які найбільше потребують фінансової допомоги
Про це інформує Міністерство соціальної політики України.
"Субсидія на оренду – важливий інструмент для підтримки ВПО, адже вона буде враховувати як фінансову спроможність кожної родини оплачувати орендну плату за житло, так і різницю у вартості оренди в різних регіонах країни. Це також дозволить не лише допомогти родині фінансово, але й захистити юридично, адже договір оренди убезпечить від необгрунтованого підвищення ціни або виселення без підстав. І що важливо: так само інструмент забезпечує захист орендодавця від несплати орендної плати чи комунальних послуг", – підкреслила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.
Хто зможе скористатися субсидією?
Внутрішньо переміщені особи, які:
- виїхали з окупованих російською федерацією регіонів або із зон бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України, а їхнє житло знищене або непридатне для проживання;
- хочуть орендувати індивідуальне житло, але не мають достатньо коштів для цього;
- орендують житло і витрачають на нього суттєву частину своїх доходів.
Субсидія на оренду житла надаватиметься за умови, що:
- орендар і орендодавець не повʼязані родинними відносинами;
- орендар не отримує від держави допомогу на проживання ВПО;
- орендодавець приміщення вже не отримує на нього компенсацію за програмою "Прихисток".
При цьому, родина ВПО може одночасно отримувати і субсидію на оренду, і субсидію на житлово-комунальні послуги.
Як можна буде оформити субсидію на оренду?
- офлайн – у найближчому сервісному центрі ПФУ або центрі надання адміністративних послуг;
- онлайн – через портал електронних послуг ПФУ або мобільний додаток (з використанням електронного підпису, він має бути і у власника житла, і у ВПО).
Які документи будуть необхідні?
- договір найму;
- заява;
- за потреби, копії документів, що підтверджують повноваження законного представника, опікуна, піклувальника, батьків-вихователів або інші документи, що підтверджують якісь особливі обставини.
"Документи подаються особисто власником житла і внутрішньо переміщеною особою. Але, якщо власник житла проживає в іншому регіоні або за кордоном, можна скористатися електронною формою подачі докуметів через веб-портал електронних послуг або мобільний додаток ПФУ (використавши електронний підпис). Крім того, підписати заяву та договору найму від імені власника житла може його законний представник на підставі довіреності", - зазначили в Мінсоцполітики.
- У грудні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про спрощення отримання компенсації за зруйноване й пошкоджене житло на тимчасово окупованих територіях.
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