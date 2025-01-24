Із 29 січня запрацює субсидія на оренду житла для ВПО: як скористатися послугою

Про це інформує Міністерство соціальної політики України.

"Субсидія на оренду – важливий інструмент для підтримки ВПО, адже вона буде враховувати як фінансову спроможність кожної родини оплачувати орендну плату за житло, так і різницю у вартості оренди в різних регіонах країни. Це також дозволить не лише допомогти родині фінансово, але й захистити юридично, адже договір оренди убезпечить від необгрунтованого підвищення ціни або виселення без підстав. І що важливо: так само інструмент забезпечує захист орендодавця від несплати орендної плати чи комунальних послуг", – підкреслила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Хто зможе скористатися субсидією?

Внутрішньо переміщені особи, які:

виїхали з окупованих російською федерацією регіонів або із зон бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України, а їхнє житло знищене або непридатне для проживання;

хочуть орендувати індивідуальне житло, але не мають достатньо коштів для цього;

орендують житло і витрачають на нього суттєву частину своїх доходів.

Субсидія на оренду житла надаватиметься за умови, що:

орендар і орендодавець не повʼязані родинними відносинами;

орендар не отримує від держави допомогу на проживання ВПО;

орендодавець приміщення вже не отримує на нього компенсацію за програмою "Прихисток".

При цьому, родина ВПО може одночасно отримувати і субсидію на оренду, і субсидію на житлово-комунальні послуги.

Як можна буде оформити субсидію на оренду?

офлайн – у найближчому сервісному центрі ПФУ або центрі надання адміністративних послуг;

онлайн – через портал електронних послуг ПФУ або мобільний додаток (з використанням електронного підпису, він має бути і у власника житла, і у ВПО).

Які документи будуть необхідні?

договір найму;

заява;

за потреби, копії документів, що підтверджують повноваження законного представника, опікуна, піклувальника, батьків-вихователів або інші документи, що підтверджують якісь особливі обставини.

"Документи подаються особисто власником житла і внутрішньо переміщеною особою. Але, якщо власник житла проживає в іншому регіоні або за кордоном, можна скористатися електронною формою подачі докуметів через веб-портал електронних послуг або мобільний додаток ПФУ (використавши електронний підпис). Крім того, підписати заяву та договору найму від імені власника житла може його законний представник на підставі довіреності", - зазначили в Мінсоцполітики.