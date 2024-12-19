Рада спростила процедуру отримання компенсації за зруйноване й пошкоджене житло для вимушених переселенців
Верховна Рада 19 грудня ухвалила закон про спрощення отримання компенсації за зруйноване й пошкоджене житло на тимчасово окупованих територіях
Про це повідомив народний депутат Павло Фролов.
Відповідне рішення підтримали 292 депутати.
Законопроєкт №11161 передбачає, що пошкоджене або знищене житло, яке перебуває в окупації або в зоні активних бойових дій після 24 лютого 2024 року та обстеження яких у зв'язку з цим є неможливим, вважається знищеним та підлягає наданню компенсацій за програмою єВідновлення.
"Така компенсація надаватиметься за умови, що отримувач компенсації на дату подання відповідної заяви протягом останніх 2 років проживає в Україні", – зазначив нардеп.
Він також додав, що в разі отримання компенсації людина має відмовитись від права власності на таке майно на користь держави або громади та передати їй право вимоги до Росії щодо відшкодування збитків.
У пояснювальній записці зазначили, що прийняття законопроєкту спрямоване на підтримку соціально-економічного становища ВПО, покращення їхніх умов життя та подальшої адаптації й швидшої інтеграції в нові територіальні громади.
- У середу, 4 грудня, Верховна Рада України в цілому схвалила законопроєкт щодо виділення компенсації для внутрішньо переміщених осіб за знищене нерухоме майно.
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