Рада схвалила законопроєкт про компенсацію для ВПО за знищене нерухоме майно

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Зазначається, що за відповідне рішення проголосували 288 депутатів.

На рівні закону пріоритетне право на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна, матимуть такі

категорії ВПО:

досягли пенсійного віку;

мають на утриманні дитину віком до шести років;

виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років.

До другого читання доповнюється перелік категорій осіб з-поміж ВПО, які мають пріоритетне право на отримання компенсації за знищену нерухомість, - ті, хто:

мають на утриманні двох і більше дітей;

є одинокими матерями (батьками), які виховують малолітню дитину без батька (матері);

є особами з інвалідністю ІІІ групи;

мають на утриманні дитину віком до шести років, є усиновлювачами дитини, опікунами чи піклувальниками дитини, патронатними вихователями, прийомними батьками чи батьками-вихователями;

мають на утриманні дитину, яка хворіє на тяжкі захворювання.

Нещодавно журналістка, головна редакторка локального онлайн-медіа про Маріуполь 0629.com.ua Анна Мурликіна зазначила, що держава не забезпечує допомогу людям, які виїхали з окупованих територій.