"Люди відчувають образу": журналістка з Маріуполя про політику щодо компенсацій для внутрішніх переселенців

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Наша держава не забезпечує допомогу так, як мала б це робити. Що зараз бачать люди, такі як я, які виїхали з-під окупації та перебувають на підконтрольній Україні території? Вони бачать несправедливість. Вони бачать, що люди, які мешкають, наприклад, у Бучі чи Ірпені, вже отримали від держави компенсації та фінансову допомогу на відбудову - подекуди навіть за дві чи три квартири. А люди, які втратили все - не лише своє майно, а й своє місто, - залишаються без нічого. І це психологічно дуже важко.

Той, хто не пережив такої втрати, не зможе цього зрозуміти. Особисто я не могла повністю усвідомити почуття своїх колег-земляків, які свого часу втратили Донецьк. Тепер я їх розумію. А мільйони людей в Україні нас і досі не розуміють. І це надзвичайно складно", - наголосила Мурликіна.

За словами журналістки, люди, які втратили найбільше й постраждали найбільше, не отримують нічого. Не хочу звинувачувати державу, але механізмів підтримки за 2,5 роки окупації Маріуполя, Волновахи, Бахмута та інших міст досі не створено. У такій ситуації люди починають відчувати образу на країну.

"У тих умовах, коли ми втратили все, зокрема й місто, держава каже: "Ми не можемо надати вам компенсацію за втрачене майно, щоб ви могли придбати хоча б якусь хатину чи квартиру й почати нове життя на новому місці. Тому що ми не можемо скликати комісію, щоб перевірити, чи дійсно Маріуполь зруйнований, чи знищена ваша квартира". З точки зору переселенця це - несправедливість.

Казати людині, яка втратила все: "Вийди зі своєї зони комфорту, трохи напружся й почни з нуля на підконтрольній території", - це несправедливо. Це принижує, бо ми всі вже вийшли зі своєї зони комфорту. Ми вже живемо в цих умовах. Замість думати про те, як допомогти нашій армії, ми змушені думати, як прогодувати своїх дітей", - додала Мурликіна.