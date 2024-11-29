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До обласних бюджетів спрямували 30,5 млн грн на компенсації закладам за розміщення переселенців

Катерина Ганжа
29 листопада, 2024 п'ятниця
06:52
Суспільство гроші

Мінреінтеграції спрямувало до обласних бюджетів 30,5 мільйона гривень на компенсації закладам за розміщення ВПО

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Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У відомстві зазначили, що йдеться про комунальні заклади та державні заклади освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, і заклади спільної власності територіальних громад області та району, які перебувають в управлінні обласних і районних рад.

"Зокрема, кошти у сумі майже 16,4 мільйона гривень були направлені для надання компенсацій за спожиті комунальні послуги закладам, які безоплатно розміщували внутрішньо переміщених осіб у липні поточного року", - зазначили в Мінреінтеграції.

Крім того, ще понад 14,1 мільйона гривень було спрямовано до обласних бюджетів і бюджету міста Києва для покриття додаткових витрат таким закладам за період із березня 2022 року по червень 2024 року.

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"Зазначимо, що ці кошти Уряд виділив із резервного фонду держбюджету. Згідно з відповідними розпорядженнями КМУ Мінреінтеграції спрямувало їх місцевим бюджетам для виплат компенсацій закладам, які прихистили внутрішніх переселенців", - додали в Мінреінтеграції.

  • Світовий банк надасть Україні $664 млн на субсидії та підтримку ВПО. 
Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
внутрішні переселенці
Економіка
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