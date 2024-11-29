До обласних бюджетів спрямували 30,5 млн грн на компенсації закладам за розміщення переселенців

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У відомстві зазначили, що йдеться про комунальні заклади та державні заклади освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, і заклади спільної власності територіальних громад області та району, які перебувають в управлінні обласних і районних рад.

"Зокрема, кошти у сумі майже 16,4 мільйона гривень були направлені для надання компенсацій за спожиті комунальні послуги закладам, які безоплатно розміщували внутрішньо переміщених осіб у липні поточного року", - зазначили в Мінреінтеграції.

Крім того, ще понад 14,1 мільйона гривень було спрямовано до обласних бюджетів і бюджету міста Києва для покриття додаткових витрат таким закладам за період із березня 2022 року по червень 2024 року.

Читайте також: ВПО: хто може отримати цей статус та які зміни в підході до надання цих коштів у 2024 році

"Зазначимо, що ці кошти Уряд виділив із резервного фонду держбюджету. Згідно з відповідними розпорядженнями КМУ Мінреінтеграції спрямувало їх місцевим бюджетам для виплат компенсацій закладам, які прихистили внутрішніх переселенців", - додали в Мінреінтеграції.