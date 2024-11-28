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Головна Економіка Світовий банк надасть Україні $664 млн на субсидії та підтримку ВПО

Світовий банк надасть Україні $664 млн на субсидії та підтримку ВПО

Юлія Юліна
28 листопада, 2024 четвер
15:58
Економіка Світовий банк

Світовий банк затвердив $664 млн додаткового фінансування для проєкту "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE)

Зміст

Про це 28 листопада повідомила пресслужба Мінфіну.

Згідно з повідомленням, 602 млн доларів США надійдуть до загального фонду держбюджету.

Проєкт INSPIRE має на меті забезпечення соціального захисту малозабезпечених і вразливих верств населення України під час та після війни, покращення доступу до соціальних послуг та допомоги, а також посилення системи соціальної підтримки для оперативного реагування на можливі виклики сьогодення та майбутнього, зазначили у відомстві.

"Впровадження соціально важливих ініціатив є одним із пріоритетів уряду в  процесі подолання наслідків війни. Проєкт INSPIRE посилює ефективність програм соціального захисту для тисяч українців, зокрема через субсидії на житлово-комунальні послуги та допомогу ВПО", - сказав очільник Мінфіну Сергій Марченко. 

662 млн доларів США надійдуть із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), що підтримується урядом Японії. Також буде надано грант у розмірі 2 млн доларів США з траст-фонду Світового банку Early Learning Partnership на підтримку розширення програми догляду за дітьми, уточнили в міністерстві.


 

Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
внутрішні переселенці
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