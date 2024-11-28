Світовий банк надасть Україні $664 млн на субсидії та підтримку ВПО

Про це 28 листопада повідомила пресслужба Мінфіну.

Згідно з повідомленням, 602 млн доларів США надійдуть до загального фонду держбюджету.

Проєкт INSPIRE має на меті забезпечення соціального захисту малозабезпечених і вразливих верств населення України під час та після війни, покращення доступу до соціальних послуг та допомоги, а також посилення системи соціальної підтримки для оперативного реагування на можливі виклики сьогодення та майбутнього, зазначили у відомстві.

"Впровадження соціально важливих ініціатив є одним із пріоритетів уряду в процесі подолання наслідків війни. Проєкт INSPIRE посилює ефективність програм соціального захисту для тисяч українців, зокрема через субсидії на житлово-комунальні послуги та допомогу ВПО", - сказав очільник Мінфіну Сергій Марченко.

662 млн доларів США надійдуть із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), що підтримується урядом Японії. Також буде надано грант у розмірі 2 млн доларів США з траст-фонду Світового банку Early Learning Partnership на підтримку розширення програми догляду за дітьми, уточнили в міністерстві.

Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримала $4,8 млрд від Світового банку в межах проєкту PEACE. Його буде, зокрема, спрямовано на реалізацію реформ у сфері охорони здоров'я, а також проєктів відновлення.



