Україна отримала $4,8 млрд від Світового банку в межах проєкту PEACE
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримала $4,8 млрд від Світового банку в межах проєкту PEACE
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Це найбільший в історії банку інвестиційний проєкт, започаткований для підтримки нашої держави в реалізації реформ, соціальної та освітньої сфери, сфери охорони здоров'я, агровиробників, а також проєктів відновлення", – написав Шмигаль.
Він зазначив, що загалом протягом повномасштабної війни через механізми Світового банку було залучено майже $50 млрд.
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