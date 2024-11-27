Україна отримала $4,8 млрд від Світового банку в межах проєкту PEACE

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Це найбільший в історії банку інвестиційний проєкт, започаткований для підтримки нашої держави в реалізації реформ, соціальної та освітньої сфери, сфери охорони здоров'я, агровиробників, а також проєктів відновлення", – написав Шмигаль.

Він зазначив, що загалом протягом повномасштабної війни через механізми Світового банку було залучено майже $50 млрд.