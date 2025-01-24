КНДР прискорює підготовку військ для відправлення до РФ, - армія Південної Кореї

Про це пише Yonhap.

Зазначається, що ця оцінка прозвучала на тлі звинувачень з боку Південної Кореї та Сполучених Штатів, які стверджують, що Північна Корея відправила близько 11 тисяч військовослужбовців для підтримки РФ у війні проти України. За даними розвідки Сеула, щонайменше 300 північнокорейських військових загинули, а близько 2 700 отримали поранення.

"Минуло приблизно чотири місяці з моменту відправлення військ для участі у війні між Росією та Україною, і припускається, що Північна Корея прискорює підготовку до додаткових заходів і розгортання, зважаючи на численні втрати та випадки потрапляння військових у полон", - йдеться у письмовій оцінці Об'єднаного комітету начальників штабів.

У відомстві очікують, що Північна Корея продовжить підготовку до запусків сучасної зброї, зокрема шпигунського супутника або міжконтинентальної балістичної ракети, але зазначають, що наразі немає ознак таких запусків у найближчій перспективі.

У виданні нагадали, що раніше цього місяця Північна Корея здійснила два ракетні запуски, в тому числі один із них, як вона стверджувала, гіперзвукової ракети, всього за кілька днів до інавгурації президента США Дональда Трампа.

"Хоча з моменту вступу Трампа на посаду не виявлено жодних ознак ракетних запусків, підготовка до запуску супутника-шпигуна або міжконтинентальної балістичної ракети, схоже, триває", повідомили у військовому командуванні Південної Кореї, не надавши додаткових деталей.

Водночас Об'єднаний комітет начальників штабів зазначив, що Північна Корея, схоже, готова до провокацій із використанням балістичних ракет малої дальності, крилатих ракет або повітряних куль, що несуть сміття, у будь-який момент.

"З огляду на те, що Північна Корея здійснювала раптові провокації залежно від своїх потреб, військові не виключають можливості таких дій і посилять спостереження та бойову готовність під час святкового періоду", - йдеться в заяві.

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