Як Трамп критикує Путіна і чи Зеленський має шанс вдруге стати президентом. Акценти світових ЗМІ 24 січня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 24 січня.

Трамп робить фурор у Давосі, критикуючи Путіна, та в Кремлі не здивувалися

Дональд Трамп. Фото: gettyimages

У The Washington Post написали, що у Давосі, за підтримки президента Трампа, зростають надії на мир в Україні.

"Перед натовпом у Давосі під час вечірнього віртуального звернення в четвер Трамп дав сигнал про зміну тону, закликавши припинити війну в Україні та поклавши на Росію обов’язок сісти за стіл переговорів, стверджуючи, що Київ готовий до переговорів. А в попередній публікації в соціальних мережах, яку аналітики та політичні еліти в Давосі сприйняли як погрозу на адресу Кремля, він заявив, що зробить Росії "лише гірше", якщо Путін не припинить війну", - відзначають у виданні.

Трамп також закликав європейських членів НАТО збільшити військові витрати до 5% ВВП, що є відображенням його давньої думки, яку певною мірою поділяють європейські лідери, мовляв, Європі необхідно збільшити свої інвестиції в оборону.

Але як виглядатиме мир в Україні, досі не ясно. Більшість аналітиків вважають, що жодна сторона не може виграти цю криваву війну на виснаження, і що тимчасове припинення вогню, ймовірно, відбудеться в контексті, коли російські війська все ще втримуватимуть велику частину української території.

"Західні офіційні особи та їхні українські колеги регулярно рекламують необхідність "справедливого миру" після вторгнення Росії, але факти на місці не піддаються ідеальному сценарію, коли Україна зможе відновити контроль над усіма своїми землями, втраченими Росією. Натомість серед західних офіційних осіб формується консенсус у тому, що військова допомога має продовжувати зміцнювати позиції України за столом переговорів, тоді як Києву також мають бути запропоновані широкі зобов’язання від Заходу щодо захисту, щоб уникнути відновлення конфлікту чи подальшого захоплення землі Москвою", - пишуть у The Washington Post.

У Bloomberg додають, що президент США Дональд Трамп також заявив у Давосі, що проситиме Саудівську Аравію та інші країни ОПЕК "знизити вартість нафти", посилюючи тиск на Росію, щоб допомогти припинити майже трирічну війну в Україні.

"Якщо ціна знизиться, російсько-українська війна припиниться негайно", — сказав Трамп світовим лідерам. "Зараз ціна досить висока, щоб війна тривала".

Також Трамп сподівається на те, що Китай допоможе змусити Путіна укласти угоду про припинення війни.

Та як пишуть у Politico, Кремль не вражений погрозами президента США Дональда Трампа запровадити нові санкції проти Росії, якщо вона не погодиться укласти мирну угоду з Україною.

"Ми не бачимо тут ніяких особливих нових елементів", - заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков

Він додав, що Трамп "любив санкції" і часто їх використовував під час свого першого президентського терміну.

"Росія готова до рівноправного і обережного діалогу зі Сполученими Штатами, який у нас був під час першого терміну Трампа", — сказав Пєсков. "Ми чекаємо сигналів, які ще не отримані".

Зеленський має все більші проблеми з підтримкою населення

Володимир Зеленський. Фото: https://www.president.gov.ua/

У The New York Times написали статтю про те, що Зеленський "може зіткнутися з важким переобранням" у президенти, бо його підтримка зменшується. Відзначається, що висока популярність українського президента в перші дні російського вторгнення (рейтинг схвалення близько 90%) сильно впала.

"Відколи Росія вторглася в його країну три роки тому, президент України Володимир Зеленський пережив військовий напад на свою столицю, плани вбивств, корупційні скандали в уряді, політичну боротьбу та зловісні невдачі у боротьбі його армії проти Росії. У нього була достатня підтримка українців, щоб витримати все це кожного разу. Та тепер, коли в Білому домі Дональд Трамп, Зеленський стикається з новим викликом: підтримувати добрі стосунки з найважливішим союзником країни та президентом, який зневажливо ставився до нього та мав скептицизм до військової допомоги", - зауважують американські журналісти.

Також вони пишуть, що повернення Трампа відбувається в непевний час для Зеленського всередині країни. Останнє опитування показує, що підтримка Зеленського впала майже до 50%, і вона є ще нижчою в опитуваннях, які оцінюють його популярність порівняно з потенційними конкурентами, якби вибори проводилися після угоди про припинення вогню з Росією.

"Для Зеленського з’явилося нове проблемне місце: відродження політичної опозиції в Україні, пожвавлене перспективами припинення вогню та виборами, які можуть відбутися незабаром. Його опонентів також надихає шквал критики Трампа та його помічників на адресу Зеленського", - наголошують у виданні.

Опитування, зосереджені більш вузько на гіпотетичних президентських виборах, показують, що Зеленський відстає від колишнього командувача Збройних Сил Валерія Залужного, якого президент усунув у рамках радикальної реформи військового командування і який зараз є послом України в Британії. Одне опитування показало, що Залужний переміг би у гіпотетичному першому турі виборів, набравши 24%, а Зеленський йшов позаду – з 16%. Однак Залужний не заявляв про намір балотуватися.

Зменшення підтримки має для Зеленського не тільки політичні наслідки: це може підірвати його роль як головнокомандувача під час війни. "Навряд чи варто далі пояснювати, які катастрофи можуть статися в разі делегітимізації та колапсу контролю", — написав виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький.

Також у The New York Times написали про те, що Україна втрачає менше солдатів, ніж Росія, але все одно програє війну.

Працюючи з неповною інформацією, експерти підрахували, що Україна за майже трирічну війну зазнала близько половини непоправних втрат Росії — смертей і поранень, які на невизначений термін виводять солдатів з бою.

"Росія все ще перемагає. Набагато більша кількість населення та ефективніше вербування дозволили Кремлю ефективніше компенсувати втрати та поступово просуватися вперед, - сказав Франц-Штефан Гаді, військовий аналітик із Відня. - Товстун худне. Але худа людина помирає", - підсумовують у The New York Times.

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