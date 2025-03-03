Завдяки закону про СЗЧ до війська повернулися понад 21 тис. військових, - ДБР

Про це повідомляє ДБР.

Зазначається, що з листопада 2024 року до війська повернулися понад 21 тис. військових. Найбільше - до Збройних Сил України, а також до Національної гвардії та прикордонної служби.

"1 березня 2025 року завершився термін звільнення від відповідальності військових, які самовільно залишили військову частину або місце служби, але добровільно повернулися до війська", - йдеться у дописі.

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Про добровільне повернення після СЗЧ

З початку 2022 року до вересня 2024-го Офіс генерального прокурора зареєстрував майже 60 тис. кримінальних проваджень за фактом самовільного залишення частини і близько 30 тис. щодо дезертирства.

21 листопада 2024 року Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертував. Пізніше президент України Володимир Зеленський підписав закон.

У ДБР згодом заявили, що військовослужбовці, які до 1 січня 2025 року повернуться до своїх частин після самовільного залишення служби, будуть поновлені з усіма соціальними гарантіями

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук 5 січня повідомила, що тоді обговорювалася ідея щодо продовження терміну добровільного повернення на службу військових після СЗЧ.

Так, Верховна Рада 9 січня продовжила термін добровільного повернення на службу після СЗЧ до 1 березня 2025 року.

Після прийняття відповідного Закону України до українського війська повернулось понад 7 тисяч військових, які вперше самовільно залишили частини, повідомило ДБР.