В Ісландії відкрилася виставка харківської художниці Ніки Кожушко, яка загинула від авіаудару РФ
В ісландському місті Акурейрі відкрилася виставка робіт харківської художниці Ніки Кожушко, яка загинула внаслідок російського авіаудару у серпні 2024 року
Про це повідомляє "Укрінформ".
2 березня в Ісландії, у місті Акурейрі, відкрилася виставка робіт харківської художниці Ніки Кожушко, яка загинула у 18-річному віці від авіаудару росіян по Харкову в серпні 2024 року. Організаторкою заходу виступила подруга Ніки Катерина Ільченко – киянка, яка з початку війни живе та працює в Акурейрі.
"Ця ідея спала мені на думку відразу після того, як я побачила останнє відео Ніки, яким вона хотіла розпочати свій новий, спільний з журналістами з Чехії проєкт про митців, убитих Росією. У тому відео Ніка каже, як багато голосів вже більше ніколи не заговорять. Через кілька днів після зйомок вона загинула", - зазначила Ільченко.
Організаторка виставки доповнила відео розповіддю про Ніку та її творчість, змонтувала епізоди й у результаті вийшов 12-хвилинний фільм, який демонструють на виставці разом з малюнками. Частину робіт Ільченко отримала від батька Ніки, ще частину – від друзів, деякі художниця надіслала подрузі раніше.
"Я хотіла, щоб голос Ніки звучав навіть тут, на півночі Ісландії. Для мене важливо розповісти ісландцям, що російська війна проти України спрямована не лише проти нашого суверенітету, а й проти нашої ідентичності, самобутності, культури, мистецтва, проти всього, що визначає нас як українців", - уточнила Ільченко.
Мистецька спільнота Акурейрі відразу підтримала ідею виставки. Приміщення в мистецькому просторі Deiglan надали безкоштовно, за друк робіт Ніки також платити не довелося. Місцеві ЗМІ опублікували матеріал про захід. Виставка триватиме до 9 березня.
- Внаслідок російської атаки Харкова у п'ятницю, 30 серпня, загинула 18-річна художниця Вероніка Кожушко.
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