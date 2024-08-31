"За годину до смерті надіслала малюнок": внаслідок удару по Харкову 30 серпня загинула художниця Ніка Кожушко

Про це повідомив письменник Сергій Жадан.

"Сьогодні під час обстрілу в Харкові загинула Ніка Кожушко - дуже юна, щира і обдарована. За годину до смерті надіслала свій новий малюнок. Себто, свій останній малюнок. Росіяни продовжують нищити наше майбутнє. Цьому немає пояснення. І прощення теж немає", - написав він.

Жадан також опублікував останній малюнок, який йому надіслала художниця.

Фото: facebook.com/serhiy.zhadan