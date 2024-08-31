"За годину до смерті надіслала малюнок": внаслідок удару по Харкову 30 серпня загинула художниця Ніка Кожушко
Внаслідок російської атаки Харкова у п'ятницю, 30 серпня, загинула 18-річна художниця Вероніка Кожушко
Про це повідомив письменник Сергій Жадан.
"Сьогодні під час обстрілу в Харкові загинула Ніка Кожушко - дуже юна, щира і обдарована. За годину до смерті надіслала свій новий малюнок. Себто, свій останній малюнок. Росіяни продовжують нищити наше майбутнє. Цьому немає пояснення. І прощення теж немає", - написав він.
Жадан також опублікував останній малюнок, який йому надіслала художниця.
Фото: facebook.com/serhiy.zhadan
- Росія 30 серпня атакувала КАБами Харків, унаслідок атаки загинули щонайменше 7 людей, у тому числі 14-річна дівчина. Відомо про 77 поранених, 18 з них - діти.
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