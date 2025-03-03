Укренерго попередило про обмеження споживання електроенергії 4 березня
У вівторок, 4 березня, в Україні енергетики застосують обмеження потужності для промисловості та бізнесу
Про це повідомляє Укренерго.
Зазначається, що час застосування обмежень в Україні діятиме з 06:00 до 09:00, а також з 15:00 до 22:00. Причиною цього є наслідки російських атак на енергооб’єкти.
Водночас в Укренерго зауважують, що відключення побутових споживачів не прогнозується.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго)", - йдеться у дописі.
- На ранок понеділка, 3 березня, фахівці повернули енергопостачання для майже 30 тисяч споживачів, знеструмлених унаслідок бойових дій.
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