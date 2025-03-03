Укренерго попередило про обмеження споживання електроенергії 4 березня

Про це повідомляє Укренерго.

Зазначається, що час застосування обмежень в Україні діятиме з 06:00 до 09:00, а також з 15:00 до 22:00. Причиною цього є наслідки російських атак на енергооб’єкти.

Водночас в Укренерго зауважують, що відключення побутових споживачів не прогнозується.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго)", - йдеться у дописі.