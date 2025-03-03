Суд продовжив тримання під вартою підозрюваного у держзраді нардепа Євгенія Шевченка
3 березня суд у Києві продовжив тримання під вартою нардепа Євгенія Шевченка до 1 травня
Про це повідомляє "Суспільне".
Печерський суд Києва продовжив тримання під вартою нардепа Євгенія Шевченка. Він перебуватиме у СІЗО до 1 травня без права внесення застави.
За даними слідства, Шевченко у своїх виступах та інтерв’ю публічно поширював російські наративи, його підозрюють у державній зраді.
Примітка. Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 8 листопада Євгеній Шевченко закликав президента України Володимира Зеленського до перемовин із РФ.
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