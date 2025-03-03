Суд продовжив тримання під вартою підозрюваного у держзраді нардепа Євгенія Шевченка

Про це повідомляє "Суспільне".

Печерський суд Києва продовжив тримання під вартою нардепа Євгенія Шевченка. Він перебуватиме у СІЗО до 1 травня без права внесення застави.

За даними слідства, Шевченко у своїх виступах та інтерв’ю публічно поширював російські наративи, його підозрюють у державній зраді.