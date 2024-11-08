Нардеп Шевченко закликав Зеленського до "початку діалогу". В ОП кажуть, що деякі депутати заплутались у питаннях інтересів України

Про це він написав у Telegram.

"Давай, Вово, давай! Час, товаришу президенте, починати діалог. Я розумію, що після цього тобі доведеться піти. Але країна важливіша за особисті амбіції", - написав він.

Нардеп також висловив готовність знову поїхати до Мінська. У 2021 році він літав туди на зустріч із білоруським диктатором Олександром Лукашенком.

Шевченко заявив, що в разі відмови від переговорів із Росією Зеленського нібито змусять піти.

"І змусять тебе ті, хто вчора тобі аплодував у країнах західного світу", - написав нардеп.

Реакція ОП

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що війну можна завершити лише завдяки реалізації Плану перемоги й Формули миру.

"Деякі народні депутати, схоже, заплуталися в питаннях національної безпеки, національних інтересів та майбутнього країни. Якщо в їхніх головах національні інтереси дорівнюють поразці України, то вони роблять велику помилку в інтересах РФ. План перемоги України, Формула миру - це шлях до справедливості", - написав Єрмак.

Своєю чергою заступниця керівника ОП Ірина Верещук закликала нардепа змінити тон у зверненні до президента.

"Побачила ваш сьогоднішній пост, де ви хочете щось там "допомогти" та "порішати". Якщо ви намагались звернутись до президента України, то ви явно помилились з вибором тону. Бо хамити не треба! Незалежно від того, що саме ви хочете сказати голові нашої держави Україна", - написала вона.

"Але все ж таки, думаю, що в тому пості ви звертались до президента РФ. Бо за змістом усе в принципі підходить. Тоді все ок", - додала посадовиця.