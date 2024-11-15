Суд обирає запобіжний захід Євгену Шевченку, підозрюваному в держзраді

Про це повідомляє Суспільне.

На початку засідання Шевченко сказав, що вважає своє затримання "якимось непорозумінням". Він додав, що розраховує на "інтелектуальну дискусію" і що має бути "цивілізований процес" у розгляді цієї справи.

Захист Шевченка клопотав про перенесення засідання на 16 листопада. Адвокат народного депутата заявив, що вони не встигли "належно оформити" письмове заперечення, бо напередодні "допізна тривали обшуки". Суддя частково задовольнив клопотання й оголосив перерву у судовому засіданні до 15:00.

Примітка. Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.