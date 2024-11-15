Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Суд обирає запобіжний захід Євгену Шевченку, підозрюваному в держзраді

Суд обирає запобіжний захід Євгену Шевченку, підозрюваному в держзраді

Олена Будько
15 листопада, 2024 п'ятниця
13:28
Кримінал Євген Шевченко

У п'ятницю, 15 листопада, в Печерському районному суді Києва обирають запобіжний захід народному депутату Євгенію Шевченку, якому напередодні повідомили про підозру в державній зраді.

Зміст

Про це повідомляє Суспільне.

На початку засідання Шевченко сказав, що вважає своє затримання "якимось непорозумінням". Він додав, що розраховує на "інтелектуальну дискусію" і що має бути "цивілізований процес" у розгляді цієї справи.

Захист Шевченка клопотав про перенесення засідання на 16 листопада. Адвокат народного депутата заявив, що вони не встигли "належно оформити" письмове заперечення, бо напередодні "допізна тривали обшуки". Суддя частково задовольнив клопотання й оголосив перерву у судовому засіданні до 15:00.

Примітка. Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Теги:
Новини
Україна
Білорусь
печерський суд
державна зрада
Читайте також:
НАТО, Трамп
Автор Катерина Єсікова
14 листопада, 2024 четвер
Хоче посадити за стіл переговорів: Волц розповів, як Трамп планує завершити війну в Україні
Дональд Трамп
Автор Катерина Єсікова
13 листопада, 2024 середа
Союзники Трампа тиснуть на нього після інформації про можливе призначення Рубіо держсекретарем США
Саміт миру
Автор Віталій Бесараб
14 листопада, 2024 четвер
"Проводити другий Саміт миру вже немає потреби": політолог Шлінчак назвав причину
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.6
  • EUR
    Купівля 43.39
    Продаж 44.13
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
15 листопада
13:32
Норвегія фінансуватиме виробництво зброї і техніки в Україні
13:29
Україна ЄС
Україна залучить понад $1 млрд від Світового банку та €150 млн від ЄС
13:17
Херсонська область
В Антонівці на Херсонщині через атаку РФ загинула жінка
13:05
Уряд оновив критерії для бронювання працівників критичних підприємств: порядок діятиме з 1 грудня
12:57
На фото: Люк Бессон
Режисер "Пʼятого елемента" і "Таксі" Люк Бессон виступив онлайн на російському форумі, - росЗМІ
12:41
Росіяни встановили триколор на кордоні з Чернігівщиною: в ДПСУ прокоментували
12:27
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трампу доведеться постачати Україні більше зброї, ніж це було за Байдена: "Інформаційний спротив" про можливі переговори
12:23
На фото: Богдан Бенюк
"Ще здатен": Богдан Бенюк готовий піти в ЗСУ та зізнався, чим хоче там зайнятися
12:19
Франція
Франція завершує тренування бригади "Анна Київська", яка посилить оборону України на фронті
12:13
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія просувається в Україні на тлі розмов про переговори, а Європа занепокоєна новими призначеннями Трампа. Акценти світових ЗМІ 15 листопада
12:01
OPINION
Одіозного суддю Вовка подали на звільнення
11:56
електроенергія
Щоб уникнути обмежень потужності, бізнес закликали активніше імпортувати електроенергію: ситуація в енергосистемі 15 листопада
11:48
BAFTA позбавлятиме лауреатів нагород за доведені кримінальні злочини
11:37
тюрма
У США винесли вирок хакеру з Росії за найбільшу в історії крадіжку криптовалюти
11:22
Лауреатом Букерівської премії 2024 року став роман англійської письменниці Саманти Гарві "Orbital"
Сервіс Goodreads закрив оцінювання роману-переможця Букерівської премії "Орбітальний" з героями-росіянами
11:17
Ексклюзив
Карта бойових дій за 6-13 листопада
Відбувається третя спроба російського наступу на Курщині, - Згурець
11:09
Оновлено
удар по Одесі ввечері 14 листопада 2024 р.
Росія завдала комбінованого масованого удару по Одесі: загинула жінка, серед поранених - 9-річний хлопчик
11:06
Оновлено
Виявився "кротом" російського ГРУ: в Україні за підозрою в держзраді затримали підполковника ССО
11:00
Оновлено
Ту-95МС
РФ піднімала в повітря 8 стратегічних бомбардувальників
10:48
принцеса Мікаса
Японська принцеса Мікаса померла у віці 101 року
10:27
До Києва прибув заступник держсекретаря США з управління та ресурсів
10:25
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 15 листопада: скільки коштують євро, долар і злотий в обмінниках
10:16
У застосунку Армія+ запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби
10:16
Ексклюзив
Карта бойових дій за 6-13 листопада
Ворог іде на штурм уже не лише в сутінках, а й уночі та попри негоду, - командир батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" Федоренко
10:01
OPINION
Польські політики американським: допомога Україні — в інтересах світу
09:56
сили ППО
Після перемоги Трампа РФ збільшила атаки дронами по Україні на 44%, - ABC News
09:54
В УГКЦ назвали три засади переходу на святкуванняя Різдва 25 гудня
15 листопада - початок Великого Різдвяного посту: що можна робити, чого ні та народні прикмети цього дня
09:48
Оновлений склад Linkin Park
Перший після смерті Беннінгтона: Linkin Park випустили альбом From Zero з вокалісткою Емілі Армстронг
09:47
Роберт Кеннеді-молодший
Трамп висунув на міністра охорони здоров'я Роберта Кеннеді-молодшого, який закликав не вакцинувати дітей
09:00
Партнерський матеріал
"Разом навчаємось і зростаємо": як ЄС підтримує школи та дошкільні заклади в Україні
08:53
ППО
У ніч на 15 листопада Сили оборони збили одну ракету й 25 "шахедів"
08:37
ЗСУ
Минулої доби на фронті сталось 144 боєзіткнення: окупанти найактивніші на Курахівському напрямку
08:14
втрати окупантів
РФ упродовж доби втратила 1520 військових, 11 танків і 2 системи ППО
08:08
Ексклюзив
Воїни 24-ї ОМБр показали, як виглядає знищений росіянами Часів Яр на Донеччині
У Часовому Ярі ситуація критична, в місті залишається трохи більше 300 людей, - очільник МВА
08:08
OPINION
Орбан, Фіцо та Алієв заякорились в таборі ворогів Україні
08:04
обстріл, ППО
БПЛА атакували об'єкти РФ на Білгородщині, в Краснодарському краї, окупованих Криму, Бердянську та Маріуполі
07:28
єврейська громада україни
У Франції під час гри Ліги націй вболівальники освистали гімн Ізраїлю, біля ізраїльської секції стадіону сталася бійка
07:25
генерал РФ Романчук
Українські хакери зламали комп'ютер екскомандувача силами РФ на Запорізькому напрямі: що цікавого знайшли
07:04
Списав навіть висновки і посилався на неактуальні джерела. Голову Господарського суду Київської області звинувачують у плагіаті кандидатської дисертації
06:46
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
ВМС: у Чорному морі відсутні російські ракетоносії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV