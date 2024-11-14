Нардепу Євгенію Шевченку оголосили підозру в держзраді

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Комплексна психолого-лінгвістична та військова експертиза, підтвердила, що депутат почав завдавати шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Зокрема, у 2021 році він публікував недостовірну інформацію щодо відсутності загрози повномасштабного вторгнення Росії з території Білорусі.

Слідством також встановлені його контакти з представниками посольства Білорусі після того, як він у вересні 2020 року з прапором цієї країни зайшов на трибуну парламенту.

Він також поширював інформацію, спрямовану на дискредитацію західних партнерів та європейських цінностей.

Правоохоронці не називають ім'я нардепа, проте LIGA.net, hromadske та zn.ua зазначають, що мова йде про Євгенія Шевченка, який є членом групи "Відновлення України" та головою підкомітету з питань взаємодії з правоохоронними органами в економічних питаннях комітету з питань економічного розвитку.