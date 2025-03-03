Українці торік придбали в інтернеті товарів і послуг на 622 млн грн: НБУ назвав середню суму чека

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Згідно з повідомленням, громадяни сплатили платіжними картками товарів та послуг в інтернеті на 622 млрд грн у 2024 році, що становить 14,7% від суми всіх операцій із картками в Україні за минулий рік.

У 2023 році середній чек становив 490 грн, а вже у 2024-му – 561 грн.

Загалом кількість операцій із використанням платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами, за 2024 рік становила 8,65 млрд, а їхня загальна сума – 6,57 трлн грн. З них в Україні здійснено 91,8% від кількості та 90,1% від суми всіх операцій із картками.

Більшість операцій із платіжними картками в Україні були безготівковими. Так, в Україні та за кордоном здійснено 8,18 млрд безготівкових операцій на суму 4,24 трлн грн.

Найбільше операцій з використанням платіжних карток — як за кількістю, так й за сумою — припадало на розрахунки у торгівельних мережах. Це 73,4% та 46,8% відповідно (понад 6 млрд угод на суму майже 2 трлн грн). Середній чек – 330 грн (у 2023 році – 325 грн).

Перекази з картки на картку за сумою становили 31,1% від всіх операцій (або 1,31 трлн грн). Середній переказ – 1958 грн (у 2023 році – 1972 грн).

"Така позитивна динаміка свідчить, що платіжна інфраструктура України здатна забезпечувати безперебійне та стале обслуговування безготівкових операцій з платіжними картками, що своєю чергою сприяє високому рівню довіри українців до безготівкових розрахунків", - підкреслили в НБУ.