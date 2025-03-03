Українці торік придбали в інтернеті товарів і послуг на 622 млн грн: НБУ назвав середню суму чека
У 2024 році українці надавали перевагу безготівковим розрахункам платіжними картками. Середній чек оплати товарів і послуг в інтернеті сягнув 561 грн
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Згідно з повідомленням, громадяни сплатили платіжними картками товарів та послуг в інтернеті на 622 млрд грн у 2024 році, що становить 14,7% від суми всіх операцій із картками в Україні за минулий рік.
У 2023 році середній чек становив 490 грн, а вже у 2024-му – 561 грн.
Загалом кількість операцій із використанням платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами, за 2024 рік становила 8,65 млрд, а їхня загальна сума – 6,57 трлн грн. З них в Україні здійснено 91,8% від кількості та 90,1% від суми всіх операцій із картками.
Більшість операцій із платіжними картками в Україні були безготівковими. Так, в Україні та за кордоном здійснено 8,18 млрд безготівкових операцій на суму 4,24 трлн грн.
Найбільше операцій з використанням платіжних карток — як за кількістю, так й за сумою — припадало на розрахунки у торгівельних мережах. Це 73,4% та 46,8% відповідно (понад 6 млрд угод на суму майже 2 трлн грн). Середній чек – 330 грн (у 2023 році – 325 грн).
Перекази з картки на картку за сумою становили 31,1% від всіх операцій (або 1,31 трлн грн). Середній переказ – 1958 грн (у 2023 році – 1972 грн).
"Така позитивна динаміка свідчить, що платіжна інфраструктура України здатна забезпечувати безперебійне та стале обслуговування безготівкових операцій з платіжними картками, що своєю чергою сприяє високому рівню довіри українців до безготівкових розрахунків", - підкреслили в НБУ.
- Уряд на засіданні 20 серпня 2024 року схвалив постанову про "Національний кешбек", завдяки чому українці зможуть отримати компенсацію 10% за купівлю вітчизняних товарів.
- У лютому 2025 року Кабмін скерував ще 1,6 млрд грн на підтримку внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги. Серед іншого сюди входить програма "Національний кешбек".
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