Уряд скерував додаткові кошти на програму "Національний кешбек": названо регіони-лідери за кількістю виробників

Про це на засіданні уряду 14 лютого повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сюди входить програма "Національний кешбек" та компенсація на продукцію української промисловості, зокрема за купівлю обладнання та техніки. Таким чином стимулюємо вітчизняне машинобудування та створення доданої вартості в Україні", - поінформував він.

Крім того, ще 500 млн грн Кабмін спрямував на компенсацію за купівлю сільгосптехніки, виробленої в Україні.

"Завдяки цій програмі очікуємо, що виробництво відповідної техніки та обладнання цьогоріч зросте на 10-15%", - уточнив очільник уряду.

За даними пресслужби Мінекономіки, лідерами за кількістю виробників, які зареєструвалися у програмі "Національний кешбек", є:

Київ — 375 виробників;

Дніпропетровщина – 180;

Харківщина – 156;

Київщина – 137;

Львівщина – 137.

"Програма "Національний кешбек" створює додаткові можливості для українських виробників. Понад 5 млн користувачів, які долучилися до програми, обирають українські товари. Компенсація 10% вартості, яку надає держава, робить українську продукцію конкурентнішою, а самі виробники отримують підвищення впізнаваності бренду та додатковий попит на їхню продукцію", - прокоментувала очільниця відомства Юлія Свириденко.