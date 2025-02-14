Уряд скерував додаткові кошти на програму "Національний кешбек": названо регіони-лідери за кількістю виробників
Уряд скерував ще 1,6 млрд грн на підтримку внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги. Серед іншого сюди входить програма "Національний кешбек"
Про це на засіданні уряду 14 лютого повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Сюди входить програма "Національний кешбек" та компенсація на продукцію української промисловості, зокрема за купівлю обладнання та техніки. Таким чином стимулюємо вітчизняне машинобудування та створення доданої вартості в Україні", - поінформував він.
Крім того, ще 500 млн грн Кабмін спрямував на компенсацію за купівлю сільгосптехніки, виробленої в Україні.
"Завдяки цій програмі очікуємо, що виробництво відповідної техніки та обладнання цьогоріч зросте на 10-15%", - уточнив очільник уряду.
За даними пресслужби Мінекономіки, лідерами за кількістю виробників, які зареєструвалися у програмі "Національний кешбек", є:
- Київ — 375 виробників;
- Дніпропетровщина – 180;
- Харківщина – 156;
- Київщина – 137;
- Львівщина – 137.
"Програма "Національний кешбек" створює додаткові можливості для українських виробників. Понад 5 млн користувачів, які долучилися до програми, обирають українські товари. Компенсація 10% вартості, яку надає держава, робить українську продукцію конкурентнішою, а самі виробники отримують підвищення впізнаваності бренду та додатковий попит на їхню продукцію", - прокоментувала очільниця відомства Юлія Свириденко.
- Уряд на засіданні 20 серпня 2024 року схвалив постанову про "Національний кешбек", завдяки чому українці зможуть отримати компенсацію 10% за купівлю вітчизняних товарів.
- 17 грудня Кабмін збільшив видатки на програму.
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