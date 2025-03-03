СБУ оголосила підозру російському співаку Лепсу
Служба безпеки України повідомила про заочну підозру російському співаку Григорію Лепсу, який пообіцяв окупантам "гонорар" за кожен знищений танк ЗСУ
Про це повідомляє СБУ.
Зазначається, що Лепс публічно підтримує повномасштабне вторгнення РФ в Україну, а також виправдовує та фінансує російську війну. Після одного з концертів влітку 2023 року пропагандист на камери росЗМІ пообіцяв платити окупантам по мільйону російських рублів за кожен знищений танк ЗСУ.
Крім того, він неодноразово передавав окупаційним угрупованням РФ гумдопомогу у вигляді бронежилетів, комплектів натільної білизни та продуктів харчування.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Григорію Лепсверідзе про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);
- ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
"Оскільки підозрюваний переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави", - йдеться у дописі.
- Раніше шведський стримінговий сервіс Spotify видалив сторінки кількох російських виконавців, проти яких США та ЄС ввели санкції за активну підтримку проти України. Серед підсанкційних російських виконавців, чиї сторінки були видалені Spotify, є Григорій Лепс, Шаман, Олег Газманов, Поліна Гагаріна, Чичеріна та гурт "Любе".
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