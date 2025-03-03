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У боксі сталося "пограбування" року, Дюплантіс побив світовий рекорд, а прихильник РФ Бах пішов у відставку. Головні новини світового спорту за тиждень

Дмитро Марценишин
3 березня, 2025 понедiлок
14:59
Спорт Джервонта Девіс та Ламонт Роуч (праворуч)

Судді врятували зіркового американського боксера Джервонту Девіса від поразки, швед Арманд Дюплантіс встановив черговий світовий рекорд у стрибках з жердиною, а німця Томаса Баха відправили у відставку з посади президента МОК

Зміст

Роуча засудили у поєдинку проти володаря титулу WBA Девіса 

У ніч проти 2 березня у Брукліні (США) в боксі стався найгучніший скандал року. Він спалахнув після поєдинку між чемпіоном світу в легкій вазі (до 61,2) за версією WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) Джервонтою Девісом та Ламонтом Роучем. 

За підсумками бою між американцями рішенням більшості суддів було зафіксовано нічию - двоє з них нарахували у записках 114:114, третій віддав перемогу Девісу - 115:113. 

Найсуперечливіший епізод поєдинку стався у дев'ятому раунді, коли Джервонта Девіс після пропущеного удару опустився на коліно. Проте рефері в ринзі дивним чином не зафіксував нокдаун та позбавив Ламонта Роуча додаткового очка, яке гарантувало б йому підсумкову перемогу.  

Джервонта Девіс та Ламонт Роуч (праворуч)

Джервонта Девіс та Ламонт Роуч (праворуч), фото: Getty Images

Більшість експертів були одностайними - в Роуча вкрали перемогу над Девісом, який досі не зазнав жодної поразки. Зокрема, такої думки дотримуються один з лідерів легкого дивізіону американець Раян Гарсія та колишні абсолютні чемпіони світу в цій вазі - Девін Хейні зі США та Джордж Камбосос з Австралії.

Саме в останнього торік у травні Василь Ломаченко з України відібрав титул IBF (Міжнародної боксерської федерації). А от ще один українець Денис Берінчик звання чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO (Всесвітньої боксерської організації) взимку втратив. 15 лютого його нокаутував американець Кейшон Девіс. 

Дюплантіс встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною

Арман Дюплантіс

Арман Дюплантіс, фото: Getty Images

28 лютого на турнірі у Клермон-Феррані шведський легкоатлет Арман Дюплантіс водинадцяте в кар'єрі побив світовий рекорд у стрибках з жердиною. 

Швед у Франції невимушено подолав планку на 5,65 м, 5,91 м, 6,02 м та 6,07 м. Після цього він штурмував світовий рекорд у закритих приміщення - 2,27 м. Перша спроба виявилася невдалою, але з другої - Дюплантіс взяв висоту та побив власний рекорд. 

Вперше світове досягнення він установив у лютому 2020 року, коли перевершив рекорд у залах - 6,17 м. У вересні 2020-го швед узяв аналогічну висоту на відкритому повітрі та відібрав світовий рекорд у Сергія Бубки, який легкоатлет з України утримував 26 років. 

25-річний Арман Дюплантіс є олімпійським чемпіоном Токіо-2022 та Парижу-2024. Шведу також належить чинний світовий рекорд на відритому повітрі - 2,26 м. 

Президент МОК Бах пішов у відставку

Томас Бах, Володимир Путін

Томас Бах (ліворуч) і Володимир Путін, фото: Getty Images

26 лютого виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету прийняла відставку президента організації Томаса Баха. Німець залишить посаду в червні, коли відбудуться вибори нового очільника МОК.  

Баха обрали президентом у 2013 році. Передовсім 71-річний німецький функціонер за своєї каденції запам'ятався прихильним ставленням до Росії. За його керівництва відбулася скандальна зимова Олімпіада-2014 у Сочі, після якої спалахнув найгучніший допінговий скандал в історії спорту, через який росіян позбавили перемоги у загальному медальному заліку. Попри це, спортсменам з РФ дозволили виступати на наступних Іграх в нейтральному статусі. Його росіяни за наполяганням Баха зберегли навіть попри повномасштабне вторгнення РФ в Україну на Олімпіаді-2024 в Парижі.  

Томас Бах є олімпійським чемпіоном з фехтування на рапірах у командних змаганнях. Також він очолював Національний олімпійський комітет Німеччини. З 1991 року займав різні посади в МОК. 

Вибори нового президента МОК відбудуться 20 березня в Греції. На посаду претендують президент Міжнародної федерації гімнастики японець Морінарі Ватанабе, член виконкому МОК йорданець Фейсал Аль-Хусейн, дворазова олімпійська чемпіонка з плавання зімбабвійка Кірсті Ковентрі, президент Міжнародної федерації лижного спорту швед Йоган Еліаш, президент Міжнародного союзу велосипедистів француз Девід Лаппартьян, віцепрезидент МОК та син експрезидента організації іспанець Хуан Антоніо Самаранч-молодший та президент Міжнародної федерації легкої атлетики британець Себастьян Коу. 

У Норвегії стартував ЧС з лижних видів спорту 

Йоганнес Клебо (під 1-м номером), лижні гонки

Йоганнес Клебо (під 1-м номером), фото: Getty Images

26 лютого у норвезькому Тронгеймі розпочався чемпіонат світу з лижних видів спорту. Ці змагання називають "малою зимовою Олімпіадою", адже на них розігруються медалі одразу трьох класичних дисциплінах Ігор - лижних гонках, стрибках з трампліна та лижному двоборстві.  

В лижних перегонах володарі нагород уже визначилися в чотирьох видах програми. У жінок впевнену перемогу в спринті здобула триразова олімпійська чемпіонка Юнна Сундлінг зі Швеції, яка здобула своє п'яте золото на ЧС. У скіатлоні, де лижниці проходять по 10 км класичним та вільним стилем переможницю визначив лише фотофініш. Шведка Ебба Андерсон на 0,1 сек випередила норвежку Терезу Йогауг та виграла своє четверте золото ЧС.   

У чоловіків у Тронгеймі поки домінує п'ятиразовий олімпійський чемпіон норвежець Йоганнес Клебо. Спочатку він виграв спринт, а потім став найкращим у скіатлоні, де в напруженій боротьбі випередив на 1,4 сек співвітчизників - Мартіна Нюенгета та Гаральда Амундсена, які отримали срібло та бронзу відповідно. Для Клебо світова золота медаль стала 11-ю в кар'єрі. 

У стрибках на лижах у жінок на нормальному трампліні тріумфувала лідерка сезону Ніка Превц. Після шести поспіль перемог на етапах Кубка світу 19-річна словенка виграла золото й на ЧС. У чоловіків у цій дисципліні золоту медаль виборов норвежець Маріус Ліндвік.  

У двоборстві командні змішані змагання виграла Норвегія, за яку виступали олімпійські чемпіони Єнс Офтебру, Гюда Гансен, Іда Гаген та Ярл Рібер. Останній переміг й в індивідуальних змаганнях на нормальному трампліні та гонці на 7,5 км і став першим в історії десятиразовим володарем світового золота у двоборстві. У жінок за підсумками виступів на дистанції 5 км та нормальному трампліні найсильнішою виявилася японка Юна Касаї. 

Чемпіонат світу з лижних видів спорту триватиме в Тронгеймі до 9 березня. 

"Барселона" пішла у відрив від "Реалу" в Ла Лізі 

Роберт Левандовські

Роберт Левандовські, фото: Getty Images

1 березня у чемпіонаті Іспанії з футболу сталася одна з головних сенсацій сезону. "Реал" у 26-му турі поступився у гостях "Бетісу" - 1:2. Мадридці вдало розпочали матч та повели у рахунку на 10-й хвилині - забив Браїм Діас. Проте перемогу команда Карло Анчелотті не втримала.  

Ще в першому таймі Джонні відновив рівновагу після передачі Іско. А на 54-й хвилині колишній гравець "Реалу" сам забив у ворота колишньої команди та приніс "Бетісу" перемогу. 

Втратою мадридців 2 березня скористалася "Барселона", яка не помітила на своєму полі "Реал Сосьєдад" - 4:0. Гості з 17-ї хвилини грали у меншості через вилучення Аріца Елустондо. У каталонців голами відзначилися Херард Мартін, Марк Касадо, Рональд Араухо та Роберт Левандовські. 36-річний поляк з 21 м'ячем лідирує в бомбардирських перегонах Ла Ліги. 

"Барселона" набрала 57 очок та одноосібно очолила турнірну таблицю. "Реал" з 54 пунктами скотився на третю позицію. Другим з 56 балами йде "Атлетико", який у 26-му турі здолав "Атлетик" - 1:0. 

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