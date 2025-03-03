Україна цьогоріч отримає від партнерів ще 26 машин механізованого розмінування GCS

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Так, представники відомства відвідали у Німеччині виробничі потужності швейцарсько-німецького підприємства Global Clearance Solutions, яка є одним зі світових лідерів у виробництві роботизованих комплексів для розмінування.

"Безпілотна багатоцільова платформа GCS-200, зразки якої торік партнери передали одній із військових частин Командування Сил підтримки ЗС України, має низку модифікацій. Як гусенична машина, вона дуже маневрова й може виконувати поворот на місці з мінімальним радіусом приблизно в чотири метри", - розповіли в Міноборони.

Проєкт фінансують уряди Німеччини, Швейцарії, Канади, США, Великої Британії, Литви. Також кошти спрямовують через платформу United24.

Використання машин механізованого розмінування зменшує ризики для сапера та пришвидшує процеси очищення земель.

Техніка Global Clearance Solutions є в складі підрозділів Нацгвардії, ДСНС, Нацполіції та Держспецтрансслужби. Компанія забезпечує технічну підтримку своїх машин.