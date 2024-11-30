Коаліція з розмінування погодила дорожню карту допомоги Україні на 2025-2034 роки
Під час дев'ятої зустрічі Коаліції з розмінування учасники обговорили потреби України в техніці та озброєнні й узгодили дорожню карту допомоги на 2025-2034 роки
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
"Забруднення земель України вибухонебезпечними предметами та вибухонебезпечними залишками війни є однією з найбільших загроз для мирного населення. Необхідні рішучі дії та додаткові зусилля для очищення територій, захисту людей та забезпечення стабільності в постконфліктний період", – зазначив начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Руслан Берегуля.
Під час зустрічі представники Литви та Ісландії заявили про продовження підтримки України та подальшу координацію зусиль партнерів у межах Коаліції.
У Міноборони додали, що за підсумками 2024 року в рамках Коаліції інженерним підрозділам ЗСУ було передано 40 бронетранспортерів М113, понад 200 систем протидії безпілотникам, закуплено та передано 118 позашляховиків та 240 міношукачів для виконання завдань бойового розмінування.
- За даними Головного управління протимінної діяльності, з початку повномасштабного вторгнення РФ і станом на 4 листопада 2024 року від мін і вибухонебезпечних предметів постраждали 1068 цивільних українців, із них 100 – діти.
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