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Коаліція з розмінування погодила дорожню карту допомоги Україні на 2025-2034 роки

Юлія Лаврук
30 листопада, 2024 субота
16:19
Війна з Росією

Під час дев'ятої зустрічі Коаліції з розмінування учасники обговорили потреби України в техніці та озброєнні й узгодили дорожню карту допомоги на 2025-2034 роки

Зміст

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Забруднення земель України вибухонебезпечними предметами та вибухонебезпечними залишками війни є однією з найбільших загроз для мирного населення. Необхідні рішучі дії та додаткові зусилля для очищення територій, захисту людей та забезпечення стабільності в постконфліктний період", – зазначив начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Руслан Берегуля.

Під час зустрічі представники Литви та Ісландії заявили про продовження підтримки України та подальшу координацію зусиль партнерів у межах Коаліції.

У Міноборони додали, що за підсумками 2024 року в рамках Коаліції інженерним підрозділам ЗСУ було передано 40 бронетранспортерів М113, понад 200 систем протидії безпілотникам, закуплено та передано 118 позашляховиків та 240 міношукачів для виконання завдань бойового розмінування.

  • За даними Головного управління протимінної діяльності, з початку повномасштабного вторгнення РФ і станом на 4 листопада 2024 року від мін і вибухонебезпечних предметів постраждали 1068 цивільних українців, із них 100 – діти.
Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Україна
Міністерство оборони
допомога Україні
підтримка України
Світ про Україну
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