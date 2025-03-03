Фон дер Ляєн представить країнам ЄС план переозброєння Європи
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що завтра, 4 березня, надішле листа країнам ЄС із планом переозброєння Європи
Про це вона заявила журналістам у Брюсселі, передає Укрінформ.
"Я інтенсивно готую Європейську раду разом з президентом (Євроради, - ред.) Коштою. Завтра я листом проінформую країни-члени про план переозброєння Європи. Нам потрібен масований сплеск у витратах на оборону, без жодних питань", - сказала фон дер Ляєн.
Президентка підкреслила, що ЄС хоче тривалого миру в Україні, але він може бути побудований лише на силі.
"А сила починається зі зміцнення нас самих. Це мета плану, який я представлю країнам-членам завтра", - додала вона.
- Напередодні фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз повинен терміново переозброїтися і допомогти Україні перетворитися на "сталевого дикобраза", який буде "неперетравлюваним для майбутніх загарбників".
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