Фон дер Ляєн представить країнам ЄС план переозброєння Європи

Про це вона заявила журналістам у Брюсселі, передає Укрінформ.

"Я інтенсивно готую Європейську раду разом з президентом (Євроради, - ред.) Коштою. Завтра я листом проінформую країни-члени про план переозброєння Європи. Нам потрібен масований сплеск у витратах на оборону, без жодних питань", - сказала фон дер Ляєн.

Президентка підкреслила, що ЄС хоче тривалого миру в Україні, але він може бути побудований лише на силі.

"А сила починається зі зміцнення нас самих. Це мета плану, який я представлю країнам-членам завтра", - додала вона.