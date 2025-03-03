Мерц вважає, що суперечка в Білому домі була навмисною ескалацією з боку США

Про це повідомляє Tagesschau.

За словами Мерца, він декілька разів переглянув відео події в Овальному кабінеті, назвавши її навмисною ескалацією з боку США.

"На мою думку, це була не спонтанна реакція на втручання Зеленського, а, очевидно, ескалація", - переконаний політик.

Він також підкреслив, що така риторика американської адміністрації вписується в нинішню політику Білого дому.

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Суперечка в Овальному кабінеті

28 лютого, президент України Володимир Зеленський з робочим візитом прилетів до Вашингтону. Під час пресконференції виникла суперечка між Трампом, Зеленським та віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом.

Пізніше стало відомо, що спільну пресконференцію президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа скасовано після суперечки.

Після сварки в Білому домі слова підтримки Зеленському та Україні почали висловлювати європейські лідери та політики США. Трамп вважає, що президент України "не готовий до миру".

Згодом колишній президент Польщі Лех Валенса написав спільний лист з експолітвʼязнями президенту США Дональду Трампу, у якому вони назвали образливими очікування Вашингтона щодо прояву вдячності за матеріальну допомогу Україні, нагадавши про Будапештський меморандум 1994 року.