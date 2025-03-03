Про наслідки обстрілу, розвиток мережі та головні здобутки українського книговидання: інтерв'ю з директором "КнигоЛенду" Ігорем Зарудком

За словами директора мережі Ігоря Зарудка, це не вперше книгарні опиняються під ударом ворога.

Ми запитали в нього, якими були наслідки пошкодження книгарень, чи задумується команда над релокацією бізнесу, як розвивається мережа в регіонах та що стало головним досягненням українського книговидання за три роки від початку повномасштабного вторгнення.

У ніч з 28 лютого на 1 березня росіяни вкотре атакували Харків безпілотниками. Під удар потрапили й дві книгарні "КнигоЛенд". Як відреагували на цю новину та що робили в першу чергу?

На жаль, це був не перший випадок, коли наші книгарні постраждали внаслідок обстрілу Харкова. З 2022 року під ударом опинилося чотири магазини "КнигоЛенду", один із них довелося закрити повністю. Але кожного разу болить наче вперше: коли усвідомлюєш, що місце, яке ти так любиш, у яке вкладав стільки зусиль, наступного дня може зникнути. Точніше, його просто знищать.

Та ніч була дуже неспокійною для Харкова. Ми всі чули вибухи, бачили новини про влучання в лікарню і постраждалих у трьох районах міста. Усе почалося з простого зідзвону між керівниками магазинів: як ви, як співробітники? А потім мені повідомили, що біля нашої найбільшої книгарні на вулиці 23 Серпня був "прильот", магазин пошкоджений. Згодом дізнався, що "прилетіло" і біля книгарні на Сумській. На щастя, ніхто з команди не постраждав, бо обстріл був уночі. Важко навіть припустити, що могло б статися, якби це було під час робочого дня. Далі почали збиратися біля магазинів, з’ясовувати наслідки атаки.

Як саме постраждали ваші книгарні? Яких збитків зазнали через обстріл?

Обидва магазини були пошкоджені внаслідок вибухової хвилі, але епіцентр удару був зовсім поруч, тому й книгарням дуже дісталося. Були вибиті книги, знесло частину стелажів, деякі книжки просто розлетілися по всьому приміщенню. У книгарні на вулиці 23 Серпня частково пошкоджено дах і стелю. Це наша найбільша книгарня в місті й одна з найбільших в усій мережі, її площа — 400 квадратних метрів. Буквально два місяці тому ми святкували 17-річчя цього магазину.

Наразі точні збитки підраховують, а загалом за час повномасштабної війни внаслідок пошкоджень магазинів ми втратили понад 3 млн гривень. Більшість книжок із книгарень на Сумській і 23 Серпня залишилися цілими, але ті, що були біля вікон, понівечені склом — їх доведеться утилізувати. Зараз встановлюємо нові вікна, ремонтуємо покрівлю. Сподіваюся, вже найближчим часом знову зможемо відчинити двері цих магазинів.

А якою була реакція ваших клієнтів?

Після нашого повідомлення в соцмережах про пошкодження двох книгарень ми отримали багато коментарів зі словами підтримки. Люди запитували, що вони можуть зробити, просили відкрити збір для допомоги або виставити на продаж пошкоджені книжки. Багато хто поширював у сторіз та на свої сторінки наші публікації про наслідки нічної атаки. Нас це дуже розчулило. Одночасно в інтернет-магазині "КнигоЛенду" збільшилася кількість замовлень. За нашими підрахунками, тільки в суботу продажі на сайті зросли приблизно в чотири рази. Скажу чесно: ніхто з команди не очікував такої потужної підтримки.

У ніч на 1 березня внаслідок обстрілу також були пошкоджені дві книгарні мережі "КСД" та друкарня "Тріада-Пак". Як гадаєте, ворог свідомо знищує культурні установи та підприємства?

А крім них, також був ще літературний музей і багато інших звичайних цивільних будівель. Усе, що робить Росія і її армія, має свідому та конкретну мету — знищити все українське та зламати наш дух. І робить вона це, зокрема, через удари по установах та підприємствах, що дотичні до культури та креативних індустрій. За три роки назбиралося тисячі доказів таких злочинів. Нещодавно Мінкульт подавав таку статистику — понад 2000 зруйнованих чи пошкоджених російською армією будівель культурного значення, і це лише ті, про які точно відомо. Найбільше їх у Харківській області.

Друкарня "Тріада-Пак" стала, здається, четвертою чи п’ятою в місті, що потрапила під удар ворога. У 2022 році це був Будинок друку, торік росіяни вдарили по поліграфічних підприємствах "Гуров і К" та "Фактор-Друк", а тепер і ця. Вона є однією з найбільших типографій Харкова, що за рік створює понад 5 млн книжок різних видавництв: "Ранок", "Віват", "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", "Видавництво Старого Лева" та інших. Росіяни були б щасливі, якби українські видавці не мали можливості видавати більше книг — їхні ж ми заборонили.

Чи вплине обстріл на здорожчання книжок як власне у вашій мережі, так і загалом на українському ринку?

Думаю, здорожчання не буде. У наших книгарнях і в інтернет-магазині вартість книжок точно залишиться незмінною, адже вона більшою мірою залежить від прайсу, який встановлюють видавництва. А після хвилі підняття цін на книжки протягом останніх місяців їхня вартість зафіксується ще на деякий час.

Пошкодження друкарні також не має вплинути на це. Інша справа — графік виходу видань. Бо відновлення типографії потребує чимало часу. Я мав розмову з керівництвом "Тріада-Пак" і знаю, що внаслідок вибуху там вилетіли всі вікна, в одному місці пошкоджено дах, трохи зачепило якісь друкарські верстати. Відновлювати друкарню будуть власними зусиллями, але навіть тиждень затримки в друці може дуже вплинути на весь графік. Я також спілкувався з Віктором Кругловим, гендиректором видавництва "Ранок", і ми домовилися, що 50% виторгу від продажу книжок видавництва у всій мережі "КнигоЛенд" перерахуємо на допомогу друкарні.

А чи не позначиться подія на планах вашої мережі? Адже раніше в соцмережах ви писали, що плануєте відкрити одразу кілька нових книгарень.

Ні, не позначиться. Найближчим часом ми відкриємо книгарні в Чернівцях і Ковелі — це з того, що ми анонсували на сторінках "КнигоЛенду". Будуть й інші магазини. Підготовка до відкриття триває, маємо встигнути до запланованих дат.

"КнигоЛенд" активно заходить у регіони, зокрема відкриває свої магазини в містечках на заході України. Наскільки це вигідно для вашого бізнесу? І чи не плануєте ви таким чином поступово релокувати книгарні мережі зі східних областей?

Відкриття нових магазинів по всій Україні, зокрема в невеликих містечках, — це частина нашої стратегії розвитку, а не план релокації мережі в безпечніші регіони. Ми починали як харківська мережа, для нас це рідне місто. Тут мешкає частина нашої великої команди й тисячі клієнтів, які нас люблять і постійно забігають до магазинів "КнигоЛенду". Звичайно, ситуація в місті на тлі постійних обстрілів не найкраща. Але ми хочемо, щоб Харків розвивався навіть за таких умов, щоб він жив. Тому й покидати його не збираємося.

Про відкриття в районних центрах й інших невеликих містах ми задумувалися вже давно, і зараз, як мені здається, найкращий час для втілення таких сміливих планів. Бо за ці три роки ситуація для української книжки змінилася з багатьох причин. Треба використовувати цю можливість і виходи за рамки Києва чи Львова. Чому саме на Заході України? Тут ми враховували й безпекову ситуацію, і демографічний фактор. До того ж ми відкриваємо "КнигоЛенд" в тих містечках, де поки що немає книгарень або їх дуже мало. Наша мета — зробити українську книжку доступною для кожного.

Щодо того, наскільки це прибутково, я скажу так: зараз весь книжковий бізнес в Україні докладає максимум зусиль, щоб принаймні не виходити в мінус і продовжувати розвиватися. Поки що для нашої мережі це більше соціальна ініціатива.

Повномасштабна війна триває вже три роки, за цей час книжковий ринок зазнав суттєвих змін. Що, на ваш погляд, сьогодні можна назвати головними здобутками та проблемами галузі?

Головна проблема для галузі та всієї країни — це Росія та розв’язана нею війна, що триває вже одинадцять років. Головні здобутки — те, що ми навчилися об’єднувати наші зусилля і підлаштовуватися навіть під такі складні обставини. Поява нових видавництв, відкриття десятків книгарень є цьому підтвердженням. Звичайно, розвиватися в таких умовах складно. Нам не вистачає державної підтримки, ми щодня відчуваємо на собі наслідки війни. Але навіть так продовжуємо розширюватися, робимо внесок у розбудову нашої культури та змінюємо країну на краще. Тільки за це нам усім можна пишатися собою.