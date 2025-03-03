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В Україні зросла частка жінок, які долучилися до війська через рекрутинг

Юлія Юліна
3 березня, 2025 понедiлок
16:32
Війна з Росією Жінки в армії

В Україні 8881 людина розпочала процес вступу до війська через рекрутингові центри. Жінки становлять 21% або 1830 осіб від загальної кількості кандидатів до Сил оборони

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Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Так, у лютому 2025 року до центрів рекрутингу української армії звернулася 5341 особа. Причому найбільшу активність люди продемонстрували в останній тиждень місяця. Загалом із початку роботи центрів їхні фахівці надали консультації 43 464 громадянам.

Кількість людей, які розпочали процес вступу до війська в лютому, становила 772 особи. Загалом за період роботи центрів цей показник збільшився до 8881 кандидата.

"Зросла частка жінок: тепер це 21% або 1 830 осіб від загальної кількості кандидатів до Сил оборони. Найбільше жінок у відсотковому відношенні зверталися у Вінниці (44%), Чернівцях (43%) та Хмельницькій області (41%)", - поінформували у пресслужбі.

У лютому ще один рекрутинговий центр відкрили в Борисполі, що на Київщині. Таким чином усього в Україні діють уже 49 таких центрів.

У Міноборони нагадали, що в рекрутингових центрах не роздають повістки, а консультації надають конфіденційно.

Що відомо про рекрутинг

13 листопада 2023 року Міністерство оборони України повідомило, що розпочинає проєкт із рекрутингу до Збройних Сил України, за допомогою якого українці зможуть виконувати роботу й використовувати цивільний досвід в інтересах армії. Тоді було підписано угоду з компанією Lobby X.

"Ідея військового рекрутингу виникла одразу після широкомасштабного вторгнення, коли почалася велика хвиля мобілізація й багато добровольців пішли до армії. Часто люди, які йшли за покликом серця захистити свою сім’ю та свою країну, потрапляли з цивільного життя у військову сферу за випадковим розподілом — в різні підрозділи та на посади, які нерідко були дуже далекі від їхніх цивільних професій. З плином часу виявилося, що вони не мають можливості повною мірою використовувати свій життєвий і професійний досвід, обіймаючи посади, що зовсім не відповідають їхнім навичкам та здібностям. Це впливало на їхню мотивацію", - пояснили в Lobby X мету створення проєкту з рекрутингу до ЗСУ.

20 листопада Міноборони та сайт Work.ua підписали меморандум про співпрацю в межах проєкту з рекрутингу.

Сайти з працевлаштування публікують вакансії, на які можуть відгукнутися українці, та обрати собі спеціальність, за якою вони хочуть служити в ЗСУ.

Водночас начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов не бачить альтернативи проведенню нових хвиль мобілізації до Сил оборони. "Без мобілізації жоден рекрутинг не покриє наших потреб", - наголосив він.

14 березня 2024 року стало відомо, що Національна гвардія України та robota.ua підписали Меморандум про співпрацю у сфері рекрутингу. 

20 вересня у Міноборони повідомили, що в Україні щомісяця рекрутують 6,5 тис. добровольців.

Станом на кінець вересня в Україні було 39 центрів рекрутингу.

6 лютого 2025 року член оборонного комітету ВР Федір Веніславський заявив про позитивну динаміку в залученні бійців через рекрутинг.

З початку роботи центрів рекрутингу української армії й станом на 10 лютого 2024 року консультації отримали вже 39 488 громадян. З них 8300 осіб стали кандидатами до лав Сили оборони.

Читайте також: Чи зможе рекрутинг у ЗСУ замінити ТЦК? Як працює ця система в США

Теги:
Новини
Україна
Міністерство оборони
ЗСУ
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