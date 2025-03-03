В Україні зросла частка жінок, які долучилися до війська через рекрутинг

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Так, у лютому 2025 року до центрів рекрутингу української армії звернулася 5341 особа. Причому найбільшу активність люди продемонстрували в останній тиждень місяця. Загалом із початку роботи центрів їхні фахівці надали консультації 43 464 громадянам.

Кількість людей, які розпочали процес вступу до війська в лютому, становила 772 особи. Загалом за період роботи центрів цей показник збільшився до 8881 кандидата.

"Зросла частка жінок: тепер це 21% або 1 830 осіб від загальної кількості кандидатів до Сил оборони. Найбільше жінок у відсотковому відношенні зверталися у Вінниці (44%), Чернівцях (43%) та Хмельницькій області (41%)", - поінформували у пресслужбі.

У лютому ще один рекрутинговий центр відкрили в Борисполі, що на Київщині. Таким чином усього в Україні діють уже 49 таких центрів.

У Міноборони нагадали, що в рекрутингових центрах не роздають повістки, а консультації надають конфіденційно.