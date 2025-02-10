До центрів рекрутингу звернулися майже 40 тис. українців: 1371 з них – упродовж минулого тижня

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Щодня українці приходять до центрів рекрутингу, щоб дізнатися більше про можливості військової служби. Сьогодні відкрито понад 10 тис. вакансій у різних військових формуваннях, тож кожен може знайти спеціальність, яка відповідає його навичкам і досвіду", – зазначив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Наразі в Україні функціонує 48 рекрутингових центрів, переважно розташованих у приміщеннях ЦНАПів, з яких 47 працюють в офлайн-режимі. Найактивніше, за даними Міноборони, до центрів рекрутингу звертаються мешканці Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Запорізької областей та міста Києва.

Що відомо про рекрутинг

13 листопада 2023 року Міністерство оборони України повідомило, що розпочинає проєкт із рекрутингу до Збройних Сил України, за допомогою якого українці зможуть виконувати роботу й використовувати цивільний досвід в інтересах армії. Тоді було підписано угоду з компанією Lobby X.

"Ідея військового рекрутингу виникла одразу після широкомасштабного вторгнення, коли почалася велика хвиля мобілізація й багато добровольців пішли до армії. Часто люди, які йшли за покликом серця захистити свою сім’ю та свою країну, потрапляли з цивільного життя у військову сферу за випадковим розподілом — в різні підрозділи та на посади, які нерідко були дуже далекі від їхніх цивільних професій. З плином часу виявилося, що вони не мають можливості повною мірою використовувати свій життєвий і професійний досвід, обіймаючи посади, що зовсім не відповідають їхнім навичкам та здібностям. Це впливало на їхню мотивацію", - пояснили в Lobby X мету створення проєкту з рекрутингу до ЗСУ.

20 листопада Міноборони та сайт Work.ua підписали меморандум про співпрацю в межах проєкту з рекрутингу.

Сайти з працевлаштування публікують вакансії, на які можуть відгукнутися українці, та обрати собі спеціальність, за якою вони хочуть служити в ЗСУ.

Водночас начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов не бачить альтернативи проведенню нових хвиль мобілізації до Сил оборони. "Без мобілізації жоден рекрутинг не покриє наших потреб", - наголосив він.

14 березня 2024 року стало відомо, що Національна гвардія України та robota.ua підписали Меморандум про співпрацю у сфері рекрутингу.

20 вересня у Міноборони повідомили, що в Україні щомісяця рекрутують 6,5 тис. добровольців.

Станом на кінець вересня в Україні було 39 центрів рекрутингу.

У 2024 році до центрів рекрутингу звернулися понад 32 тис. громадян.

6 лютого 2025 року член оборонного комітету ВР Федір Веніславський заявив про позитивну динаміку в залученні бійців через рекрутинг.

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