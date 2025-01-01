До центрів рекрутингу української армії у 2024 році звернулися понад 32 тис. громадян

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Згідно з повідомленням, протягом минулого тижня до центрів звернувся 901 українець.

У відомстві нагадали, що в центрах рекрутингу не роздають повістки, а всі консультації проводять із дотриманням умов конфіденційності.

На сьогодні в Україні працює вже 47 рекрутингових центрів української армії. З них два, на Житомирщині та Волині, відкрили протягом минулих двох тижнів.

У Міноборони зазначили, що у 2025 році планують розширювати мережу таких центрів.

"Головна їхня перевага у тому, що вони забезпечують прозорий і зручний процес вступу на військову службу. Кожен, хто виявив бажання долучитися до Сил оборони, має можливість обрати спеціальність та місце служби, а також отримати розширений пакет пільг та соціальних гарантій, які поширюються навіть на членів їхніх родин", – зазначив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Що відомо про рекрутинг

13 листопада 2023 року Міністерство оборони України повідомило, що розпочинає проєкт із рекрутингу до Збройних Сил України, за допомогою якого українці зможуть виконувати роботу й використовувати цивільний досвід в інтересах армії. Тоді було підписано угоду з компанією Lobby X.

"Ідея військового рекрутингу виникла одразу після широкомасштабного вторгнення, коли почалася велика хвиля мобілізація й багато добровольців пішли до армії. Часто люди, які йшли за покликом серця захистити свою сім’ю та свою країну, потрапляли з цивільного життя у військову сферу за випадковим розподілом — в різні підрозділи та на посади, які нерідко були дуже далекі від їхніх цивільних професій. З плином часу виявилося, що вони не мають можливості повною мірою використовувати свій життєвий і професійний досвід, обіймаючи посади, що зовсім не відповідають їхнім навичкам та здібностям. Це впливало на їхню мотивацію", - пояснили в Lobby X мету створення проєкту з рекрутингу до ЗСУ.

20 листопада Міноборони та сайт Work.ua підписали меморандум про співпрацю в межах проєкту з рекрутингу.

Сайти з працевлаштування публікують вакансії, на які можуть відгукнутися українці, та обрати собі спеціальність, за якою вони хочуть служити в ЗСУ.

Водночас начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов не бачить альтернативи проведенню нових хвиль мобілізації до Сил оборони. "Без мобілізації жоден рекрутинг не покриє наших потреб", - наголосив він.

14 березня 2024 року стало відомо, що Національна гвардія України та robota.ua підписали Меморандум про співпрацю у сфері рекрутингу.

20 вересня у Міноборони повідомили, що в Україні щомісяця рекрутують 6,5 тис. добровольців.

Станом на кінець вересня в Україні було 39 центрів рекрутингу.

Станом на 14 жовтня 2024 року, до центрів рекрутингу української армії звернулися 20 954 громадянина.

Читайте також: Чи зможе рекрутинг у ЗСУ замінити ТЦК? Як працює ця система в США